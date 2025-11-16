محافظ الإسكندرية يوجه بتأمين المنشآت التعليمية وإزالة اللافتات الإعلانية

وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد، بتأمين المنشآت التعليمية وإزالة اللافتات الإعلانية التي تشوه المظهر الجمالي، والتصدي لإشغالات الباعة الجائلين والأكشاك المخالفة، وفرض الانضباط وسيادة القانون.



وتنفيذا لتعليمات محافظ الإسكندرية، قامت إدارات حي وسط بالتعاون مع شرطة المرافق والكول الأمني، بحملة مكثفة والمرور على 15 مدرسة بنطاق الحي، لرفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات وإشغالات الباعة الجائلين والأكشاك المخالفة حول أسوار المدارس، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 29 كشكا مخالفا، والتحفظ على 380 لافتة دعائية، وإزالة 240 حالة إشغال.



كما شن حي شرق، حملة على الشوارع الرئيسة، وجرى إزالة 62 إعلانا ولافتة إعلانية مخالفة، والتحفظ على 71 حالة إشغال متنوع.



ونفذ حي أول المنتزه، حملة بشارع خالد بن الوليد ومتفرعاته، لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات وكافة المخالفات وتحقيق السيولة المرورية، والحد من تجاوزات الباعة الجائلين وأصحاب المحال التجارية على أرصفة المشاة وحرم الطريق العام، وتم إزالة كافة أنواع الإشغالات والتعديات، وإزالة المخالفات من الممرات الجانبية، ومطاردة الباعة الجائلين، وفتح الطرق أمام سير المارة والسيارات وتحقيق السيولة المرورية.