مواعيد مباريات اليوم الأحد 16-11-2025 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 16 - 11- 2025 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة أذربيجان ضد فرنسا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026، ولقاء منتخب نيجيريا ضد الكونغو الديمقراطية فى تصفيات الملحق الأفريقي.

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا لكأس العالم والقنوات الناقلة

- المجر X آيرلندا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

- البرتغال X أرمينيا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

- أذربيجان X فرنسا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1

- أوكرانيا X آيسلندا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4

- ألبانيا X إنجلترا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2

- صربيا X لاتفيا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 3

- إيطاليا X النرويج – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا لكأس العالم

- نيجيريا X الكونغو الديمقراطية – الساعة 9 مساء