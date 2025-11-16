الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين على الأقل في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية

أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، خلال الساعات الماضية، ما لا يقل عن 10 فلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وفي السياق نفسه، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت، اليوم الأحد، ثمانية مواطنين من محافظة الخليل، عقب سلسلة اقتحامات طالت بلدات وأحياء مختلفة في المحافظة.

ووفق مصادر أمنية، فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا جنوب غرب الخليل، واعتقلت كلاً من: رائد عبد الرحمن أبو زعنونة، والشقيقين علاء وجهاد بريوش.

كما أكد الناشط محمد عوض من بلدة بيت أمر شمال الخليل أن قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات واسعة في البلدة، طالت:

الأسير المحرر وحيد حمدي أبو مارية (55 عاماً)،

وأبناءه الثلاثة: حمزة (32 عاماً)، محمد (26 عاماً)، وخطاب (21 عاماً)،

وذلك عقب مداهمة منزلهم وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وأشار عوض إلى أن أبو مارية لم يمضِ على الإفراج عنه سوى ثلاثة أيام فقط، بعد اعتقال إداري استمر لمدة عامين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال بهار صبارنة (45 عاماً)، والد الشهيد الطفل بلال صبارنة (15 عاماً)، الذي ارتقى إلى جانب الطفل محمد أبو عياش (15 عاماً) برصاص قوات الاحتلال في بيت أمر يوم الخميس الماضي، ولا تزال جثتاهما محتجزة.

وفي سياق منفصل، أقدم مستوطنون، الليلة الماضية، على قطع عدد من أشجار الزيتون المثمرة، وخطوا شعارات عنصرية على منازل مواطنين من عائلة إدريس في منطقة خلة النتش شرق مدينة الخليل، في اعتداء جديد على ممتلكات الفلسطينيين بالمنطقة.