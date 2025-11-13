قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الداخلية توزيع هدايا عينية ومستلزمات شتوية على المواطنين بالمحافظات.. صور
حماس: تسليم جثمان محتجز إسرائيلي في خان يونس الليلة
هل يجب على الجائع تأخير الصلاة حتى يتناول الطعام؟.. أمين الفتوى يرد
النيابة العامة بالإسكندرية تباشر التحقيقات في واقعة مقـ.تل مهندس بكرموز
وزير الخارجية السوري يرفع علم بلاده فوق سفارة سوريا في بريطانيا
سرايا القدس وكتائب القسام تسلم جثة أحد الأسرى لسلطات الاحتلال
السيسي: الرياضة ليست مجرد نشاط بل هي أسلوب حياة يجب أن نغرسه في جيلنا القادم
تفاصيل 3 صفقات سوبر لـ الأهلي في الميركاتو الشتوي
الدافع شخصي.. الكشف عن هوية المجــ ــني عليه في واقعة القــ ــتل بكرموز
تسوية محتملة.. واشنطن تتحرك لاحتواء أزمة مقاتلي حماس العالقين في رفح
الرئيس السيسي: الشباب هم الأمل في تحقيق التغيير الإيجابي
بالإنفوجراف..الهلال الأحمر المصري يقود جسر الإغاثة الإنسانية إلى غزة
أخبار العالم

الخارجية الفلسطينية: إحراق المستوطنين لمسجد بالضفة الغربية انتهاك صارخ لحرمة دور العبادة
أ ش أ

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن إحراق المستوطنين لمسجد بين بلدتي كفل حارس ودير استيا شمال غرب سلفيت شمالي الضفة الغربية، انتهاك صارخ لحرمة دور العبادة، وتعبيرعن العنصرية العميقة التي باتت تحكم سلوك المستوطنين تحت رعاية حكومة الاحتلال الإسرائيلي.


وأدانت الخارجية الفلسطينية -في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية(وفا) اليوم /الخميس/، الجريمة التي تشكل تصعيدا خطيرا واستمرارا للاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة وواسعة النطاق ضد الفلسطيني، والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وانعكاسا مباشرا لسياسات التحريض والتطرف التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة، والتي تسعى إلى إعادة تشكيل المشهد الديني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يخدم مشروعها الاستعماري الإحلالي وإرهاب وتهجير الشعب الفلسطيني.


وحملت "الخارجية"، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وتداعياتها، مؤكدة أن استمرار إفلات المستوطنين من العقاب يشكّل تشجيعا واضحا على تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تهدف لتهجير وابادة الشعب الفلسطيني في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، مطالبا المجتمع الدولي من كافة الدول والمنظمات الدولية باتخاذ إجراءات فورية وملزمة لحماية دور العبادة والمقدسات في فلسطين المحتلة، بما في ذلك منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، لمتابعة هذا الاعتداءات البشعة كجزء من الهجمة المنظمة على الشعب الفلسطيني ومقدساته وعلى التراث الديني والحضاري.


وأكدت أن دولة فلسطين ستواصل تحركها السياسي والقانوني والدبلوماسي في جميع المحافل الدولية لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وحشد الدعم الدولي لجهود إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

هل يتم تجميد مجلس لبيب بعد التفتيش على الزمالك.. الشباب والرياضة ترد

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

معك للنهاية.. حامد حمدان يوجه رسالة بالأبيض إلى بتروجيت بعد مفاوضات الأهلي

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

تعرف على عقوبة خرق الصمت الانتخابى بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب

لخلافات بينهما .. شاب ينهي حياة زوجته في كفر الشيخ

القبض على 5 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزل بالمطرية

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

