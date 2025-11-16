قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منافس الأهلي في ورطة.. تفاصيل أزمة مثيرة بين الجيش الملكي والكاف
مفاجأة في خريطة صفقات النادي الأهلى الشتوية.. ما الجديد؟
منها C4 وأوربان كروزر.. 5 سيارات شبابية 2026 في السوق المصري | صور
مصر للطيران تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي بالقاهرة في مارس
خالد النبوي في حوار خاص "من نجم شاب إلى أيقونة سينمائية".. بالقاهرة السينمائي
أسامة حسن لـ حسام حسن: أنت نجم في اللعب بس
جلسة نقاشية حول مرحلة ما بعد الإنتاج تجمع مراد مصطفى وشريف فتحي ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما
نوفّي ودليل شرم الشيخ تتصدران خارطة طريق دولية لزيادة الاستثمارات المناخية
كنز في أعماق البحار.. اكتشاف كرة غامضة يحير العلماء| إيه الحكاية؟
تهيئة الأجواء لاستئناف الحوار ومنع التصعيد.. اتصالات مصرية رفيعة تبحث مستجدات الملف النووي الإيراني
ترامب يضخ استثمارات ضخمة في السندات بقيمة تتجاوز 82 مليون دولار خلال 6 أسابيع
تقرير عبري يكشف عن دولتين زودتا إسرائيل بالوقود خلال الحرب على غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فؤاد عبد الواحد ضمن قائمة الترشيحات لجائزة JOY AWARDS 2026 كأفضل فنان عربي

فؤاد عبد الواحد
فؤاد عبد الواحد
سعيد فراج

دخل الفنان فؤاد عبد الواحد قائمة الترشيحات الرسمية لـ جائزة JOY  AWARDS 2026  عن فئة أفضل فنان عربي، ضمن المنافسة التي تضم نخبة من أبرز نجوم الأغنية الخليجية والعربية، والتي يتم اختيارها بناءً على ترشيحات الجمهور عبر موقع الجائزة.

وتُعد الجائزة، التي تُقام سنويًا في المملكة العربية السعودية، من أهم وأضخم الفعاليات التكريمية في العالمين العربي والدولي، وتشهد متابعة إعلامية وجماهيرية واسعة.

ويأتي هذا الترشيح تتويجًا لمسيرة فؤاد عبدالواحد الفنية المتصاعدة ونجاحاته اللافتة، سواء من خلال ألبومه الأخير الذي حقق انتشارًا كبيرًا وتصدّرت منه أغنيات مثل "كل أحبك" و"ضاق الغمام"، أو عبر أعماله المنفردة التي نالت إعجاب الجمهور، ومنها أغنية "العيون السود" التي حققت تفاعلًا واسعًا على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي. 

كما شهدت مسيرته خلال العام الماضي سلسلة من الحفلات الجماهيرية الناجحة في السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان، إلى جانب حفلاته خارج الوطن العربي في لندن ومصر (الساحل الشمالي).

حفلات فؤاد عبد الواحد

يستعد فؤاد عبد الواحد للقاء جمهوره في سلسلة من الحفلات الغنائية خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث يُحيي حفلاً كبيرًا ضمن فعاليات ملتقى أبوظبي الأسري الخامس يوم 19 ديسمبر 2025، قبل أن يطل على جمهوره مجددًا في مدرج خورفكان يوم 29 نوفمبر 2025 بمشاركة الفنان حسين الجسمي، في سهرة فنية يتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًا واسعًا. 

كما يشارك في موسم الرياض 2025 إلى جانب الفنان أصيل أبو بكر، ضمن ليلة فنية مميزة تجمع نجوم الطرب الخليجي.

أعمال فؤاد عبد الواحد

يواصل فؤاد عبد الواحد تحضيراته لطرح مجموعة من الأغنيات المنفردة الجديدة باللهجة الخليجية، والمقرر الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة من هذا العام، حيث يحرص دائمًا على تقديم أعمال تحمل هوية فنية راقية تعكس تنوعه وذائقته الموسيقية الرفيعة.

فؤاد عبدالواحد الفنان فؤاد عبدالواحد حفلات فؤاد عبدالواحد أعمال فؤاد عبدالواحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 في مصر.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

مهندس الإسكندرية

«ملوخية» وقُبلة ورحلة عُمرة .. والدة مهندس الإسكندرية تروي كواليس اللقاء الأخير مع نجلها

ظهور اللمبة الحمراء في عداد الكهرباء مسبوق الدفع: ماذا تعني وماذا تفعل؟

ظهور اللمبة الحمراء في عداد الكهرباء مسبوق الدفع: ماذا تعني وماذا تفعل؟

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بترويج شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا | صور

ترشيحاتنا

الكويت

الكويت: 37% من الباحثين عن عمل يفضلون القطاع الخاص

السفارة الروسية بواشنطن

السفارة الروسية بواشنطن: الفرصة سانحة لتطبيع العلاقات الروسية الأمريكية

وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشئون الشباب في الكويت عبدالرحمن المطيري

وزير الإعلام الكويتي: ملتقى الصحفيات الخليجيات يُرسخ قيم التواصل والتعاون بين الأشقاء

بالصور

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

التكبيرات والهتافات نصرةً للأقصى .. صلاة الفجر تجمع آلاف المصلين في القدس | صور

صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى
صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى
صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى

فيديو

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد