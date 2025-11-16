فؤاد عبد الواحد ضمن قائمة الترشيحات لجائزة JOY AWARDS 2026 كأفضل فنان عربي

دخل الفنان فؤاد عبد الواحد قائمة الترشيحات الرسمية لـ جائزة JOY AWARDS 2026 عن فئة أفضل فنان عربي، ضمن المنافسة التي تضم نخبة من أبرز نجوم الأغنية الخليجية والعربية، والتي يتم اختيارها بناءً على ترشيحات الجمهور عبر موقع الجائزة.

وتُعد الجائزة، التي تُقام سنويًا في المملكة العربية السعودية، من أهم وأضخم الفعاليات التكريمية في العالمين العربي والدولي، وتشهد متابعة إعلامية وجماهيرية واسعة.

ويأتي هذا الترشيح تتويجًا لمسيرة فؤاد عبدالواحد الفنية المتصاعدة ونجاحاته اللافتة، سواء من خلال ألبومه الأخير الذي حقق انتشارًا كبيرًا وتصدّرت منه أغنيات مثل "كل أحبك" و"ضاق الغمام"، أو عبر أعماله المنفردة التي نالت إعجاب الجمهور، ومنها أغنية "العيون السود" التي حققت تفاعلًا واسعًا على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

كما شهدت مسيرته خلال العام الماضي سلسلة من الحفلات الجماهيرية الناجحة في السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان، إلى جانب حفلاته خارج الوطن العربي في لندن ومصر (الساحل الشمالي).

حفلات فؤاد عبد الواحد

يستعد فؤاد عبد الواحد للقاء جمهوره في سلسلة من الحفلات الغنائية خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث يُحيي حفلاً كبيرًا ضمن فعاليات ملتقى أبوظبي الأسري الخامس يوم 19 ديسمبر 2025، قبل أن يطل على جمهوره مجددًا في مدرج خورفكان يوم 29 نوفمبر 2025 بمشاركة الفنان حسين الجسمي، في سهرة فنية يتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًا واسعًا.

كما يشارك في موسم الرياض 2025 إلى جانب الفنان أصيل أبو بكر، ضمن ليلة فنية مميزة تجمع نجوم الطرب الخليجي.

أعمال فؤاد عبد الواحد

يواصل فؤاد عبد الواحد تحضيراته لطرح مجموعة من الأغنيات المنفردة الجديدة باللهجة الخليجية، والمقرر الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة من هذا العام، حيث يحرص دائمًا على تقديم أعمال تحمل هوية فنية راقية تعكس تنوعه وذائقته الموسيقية الرفيعة.