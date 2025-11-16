قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن ترسم خريطة جديدة لغزة.. منطقة خضراء لإعادة الإعمار وأخرى حمراء تبقى تحت الركام
ندوة لطلاب سيوة للتعريف بالمشروعات وآفاق التنمية في الواحة
وزيرة التخطيط تبحث مع «هواوي مصر» التوسع في الاستثمارات وتعزيز التحول الرقمي
كاملة أبو ذكري: مفيش زي خالد النبوي ولما قريت واحة الغروب شفته قدامي
الأردن: إسرائيل تفرض مناهج مشوهة على الطلبة الفلسطينيين لطمس هويتهم
لن تُقام| وزير الدفاع الإسرائيلي يرفض إقامة دولة فلسطينية.. ما يدور داخل حكومة نتنياهو
تحديد موعد تشغيل المونوريل ومحطات الركوب الرئيسية
شوبير يكشف تطورات إصابة زيزو وموقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي
رسميًا .. الكشف عن موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
خارجية الاحتلال: لن نقبل بدولة فلسطينية على مسافة صفر من سكان إسرائيل
الجامعة العربية: ​استشهاد 13500 طالب فلسطيني خلال الحرب في غزة
يوسف شاهين أهم مني.. خالد النبوي: اعتذرت عن ديسكو ديسكو بسبب المهاجر
قبل انطلاق EDEX 2025.. وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون الدفاعي مع سفير بلغاريا

كريم الخطيب

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ديان كاتراتشيف سفير جمهورية بلغاريا بالقاهرة، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة  الجديدة . 

تنظيم معرض إيديكس يتم في إطار جهود وطنية مخلصة وتكامل تام بين الجهات المصرية المشاركة 

استهل الوزير "محمد صلاح " اللقاء بالترحيب بالسفير البلغارى والوفد المرافق، موضحاً أن هذا اللقاء يأتي من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين ،حيث تم التأكيد على دور الوزارة الأساسي، الذي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة .

وتطرقت المباحثات بين الجانبين للحديث عن أخر الاستعدادات الخاصة بالمعرض الدولى للصناعات الدفاعية " EDEX 2025 " والذى سينطلق خلال أيام، وتحديدًا في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، حيث أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى أن "EDEX 2025" يعد امتداد للنسخ الثلاث السابقة من المعرض، والتي استطاعت مصر من خلاله إيصال رسالة للعالم عن مدى التطور والتقدم التكنولوجي للصناعات الدفاعية المصرية، وتأكيدا بأن مصر دولة آمنة ومستقرة وقادرة على تنظيم المعارض الدولية الكبرى بمنتهى الكفاءة، فمصر هي مهد الحضارات وأرض السلام ومقصد المستقبل .

 وخلال اللقاء أشار الوزير " محمد صلاح " أن المعرض يجمع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الدفاع والتسليح (البرية - البحرية - الجوية)، بما يمكّن من الاستفادة من الخبرات المختلفة لدول العالم، والإطلاع على أحدث التكنولوجيات التي تساعد على تطوير منتجاتنا والعمل علي زيادة نسبة تعميق التصنيع المحلى ، مؤكدًا على أن تنظيم معرض إيديكس يتم في إطار جهود وطنية مخلصة وتكامل تام بين الجهـات المصريـة المشاركـة فـي المعرض ليخرج بالشكل المشرّف وبما يليق بمصر ومكانتها الرائدة في مجال الصناعات العسكرية بالشرق الأوسط وأفريقيا .

نشارك بالنسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية من خلال 9 شركات بلغارية

من جانبه، أكد ديان كاتراتشيف سفير جمهورية بلغاريا بالقاهرة على ثقته في قدرة الدولة المصرية علي ابهار العالم من جديد من خلال التنظيم الجيد للمعرض الدولى للصناعات الدفاعية " EDEX 2025 " والذى سيكون فرصة عظيمة لتبادل الخبرات وكذلك الإطلاع علي أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري حول العالم .

وأوضح كاتراتشيف أن بلغاريا ستشارك بقوة في هذه النسخة حيث سيتواجد عدد (9) شركات بلغارية بالمعرض،  وتعمل هذه الشركات في العديد من الأنظمة العسكرية المتطورة، معرباً عن  تطلعه لأن يكون لهذا اللقاء دوراً مهماً في فتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون بين شركات الإنتاج الحربي والتي تمثل نموذجا صناعيا فريدا، والشركات العاملة في مجالات مماثلة في بلغاريا، مشيداً بالنشاط الملحوظ لوزارة الإنتاج الحربي في دعم المشروعات القومية والتنموية في مصر، واهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية .

وزير الدولة للإنتاج الحربي سفير جمهورية بلغاريا الإنتاج الحربي معرض إيديكس EDEX 2025

