التنمية المحلية: لدينا أول مجزر متنقل يعمل بطاقة 100 رأس ماشية في اليوم

كشف خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل أول مجزر متنقل في مصر بتصنيع محلي، قائلا: “نشجع القطاع الخاص المتخصص فى المنظومة ونلبي إحتياج طلب حقيقي على خدمة الذبح المنظم، والمجزر أتي بشراكة إستراتيجية مابين الوزارة التي قامت بعملية التمويل، وتعاقدت مع الشركة المتخصصة لتنفيذ عدد مجزرين ألين”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “المكونات أوروبية والتصنيع محلي، والمجزر مجهز بصندوف لذبح دوار ميكانيكي وجلادة، وما يلزمه من معدات رفع ونقل وتداول ومسار لتجميع الأحشاء للتخلص من المخلفات والصرف”.

وتابع أن المنظومة قامت وفقا لأعلي المعايير والمواصفات الفنية فى هذا الشأن، لافتا إلى أنه يوجد بالمجزر وحدة لتخزين اللجحوم، وكذلك يعمل بطاقة 100 رأس ماشية فى اليوم.