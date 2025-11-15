قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى
على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث
الصين تمنع مواطنيها من السفر إلى اليابان.. ما السبب؟
قاضي أمريكي يمنع إدارة ترامب من قطع التمويل عن جامعة كاليفورنيا
ماذا يحدث للجن قبل الفجر؟.. مشهد رهيب فلا تهمل الأذكار وحصن أولادك
تعرف على الخدمات المتوفرة فى وحدات المرور الإلكترونية
أحمد صلاح حسني: فيلم عودة الماموث خطوة جريئة في مسيرتي الفنية
أيمن يونس: أسرة محمد صبري يجب أن تحظي برعاية نادي الزمالك
طفرة في الخدمات العامة وجودة الحياة.. إشادة برلمانية ببرنامج التنمية المحلية بالصعيد والتعاون مع البنك الدولي
أسعار أعيرة الذهب اليوم السبت 15-11-2025 في مصر
للردع وتحقيق السلام ..القوات الجوية الكولومبية تسلمت 17طائرة جديدة
ترامب: أخطط للإجتماع مع روسيا والصين لمناقشة خفض الترسانات النووية
برلمان

طفرة في الخدمات العامة وجودة الحياة.. إشادة برلمانية ببرنامج التنمية المحلية بالصعيد والتعاون مع البنك الدولي

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

أعرب عدد من النواب عن تقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، مع الإشارة إلى أهمية مؤتمر «إصلاح وتمكين الإدارة المحلية» المزمع عقده يوم 27 نوفمبر الجاري تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. و

أكدوا في تصريحات خاصة أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يمثل نموذج رائد للتنمية المتكاملة ويحقق طفرة ملموسة في البنية التحتية والخدمات العامة، مع تعزيز قدرات الوحدات المحلية وتحفيز النمو الاقتصادي في المحافظات المستهدفة.

وأعرب النائب عادل زيدان عضو مجلس الشيوخ عن تقديره للجهود التي تقودها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بالتزامن مع الإعلان عن مؤتمر «إصلاح وتمكين الإدارة المحلية» المزمع عقده في ٢٧ نوفمبر الجاري برعاية رئيس مجلس الوزراء.

وأكد زيدان في تصريحات خاصة أن المرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تمثل نموذج ناجح في تطبيق التخطيط اللامركزي والإدارة القائمة على النتائج، وهو ما أدى إلى إحداث تحسن ملموس في البنية الأساسية والخدمات الاقتصادية والاجتماعية بمحافظات قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط.

وأوضح  أن النتائج المعلن عنها تعكس التزام الدولة بتعزيز قدرة الوحدات المحلية على إدارة الموارد وتنفيذ المشروعات بكفاءة، وهو ما يمثل خطوة حقيقية نحو تمكين المحافظات وتحقيق تنمية مستدامة تستجيب لاحتياجات المواطن.

وثمن زيدان التعاون المستمر بين الحكومة والبنك الدولي، مؤكدا أن استمرار هذه الشراكة سيُسهم في استكمال مسيرة التطوير وتوسيع التجربة لتشمل محافظات أخرى، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق التنمية المتوازنة في مختلف أنحاء الجمهورية.


وأشادت النائبة فاطمة سليم بجهود وزارة التنمية المحلية في تطوير منظومة الإدارة المحلية، وذلك عقب إعلان الوزيرة منال عوض عن تنظيم مؤتمر «إصلاح وتمكين الإدارة المحلية» بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة واسعة من قيادات الدولة وشركاء التنمية والخبراء الدوليين.

وأكدت سليم في تصريحات خاصة أن تنظيم هذا المؤتمر يمثل خطوة مهمة نحو تعميم التجربة الناجحة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي أثبت قدرة الدولة على تنفيذ نموذج تنموي متكامل يجمع بين تطوير البنية التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز قدرات الوحدات المحلية.

وأشارت سليم إلى أن البرنامج الذي انطلق من محافظتي قنا وسوهاج ثم امتد إلى المنيا وأسيوط، نجح في تحقيق طفرة واضحة في الخدمات العامة وجودة الحياة، وهو ما يعكس جدية الدولة في تحقيق تنمية عادلة وشاملة لجميع المحافظات.

وثمنت استمرار التعاون بين الحكومة والبنك الدولي، مؤكدة أن هذه الشراكة تمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية وتحسين كفاءة الإدارة المحلية، بما يخدم المواطنين ويعزز تنافسية المحافظات في جذب الاستثمارات.

وزارة التنمية المحلية الإدارة المحلية مجلس الوزراء عادل زيدان مجلس الشيوخ

