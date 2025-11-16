قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال
وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويفوق العام الماضي
بيان من رئاسة الجمهورية بشأن إطلاق النسخة الـ5 من أسبوع إعادة الإعمار والتنمية
مواعيد مباريات اليوم الأحد 16-11-2025 والقنوات الناقلة
عرض من الدوري الإسباني.. شوبير: ابني تعرّض للعرقلة بفعل فاعل
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مصنع للألعاب النارية في باكستان إلى 7 قتلى
على مدى 15عاما ..سيدة قنائية تحفظ القرآن الكريم بعمر الثمانين بعد تحررها من الأمية
لسه صحاب.. أحمد فهمي يتحدث عن علاقته بزوجته السابقة منة حسين فهمي
«صباح البلد» يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح «تكريم فاروق حسني»
على الطريقة الدنماركية.. إصلاحات غير مسبوقة لطالبي اللجوء في بريطانيا
في مشهد صادم| زوج يقتحم شقة تمكين زوجته الأولى مصحوبا بعروسه الجديدة
مصر ترحب باتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين جمهورية الكونجو الديموقراطية وحركة M23
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سؤال برلماني لمواجهة ظاهرة العجز في المعلمين

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية والمالية، بشأن استمرار أزمة عجز المعلمين — وخاصة معلمي المواد الأساسية — في عدد من المدارس، وعلى رأسها مدرسة عرابة أبيدوس الثانوية بمحافظة سوهاج.

 وتعاني منذ بداية العام الدراسي الحالي من غياب تام للمعلمين الرياضيين داخل الفصول مؤكداً أن هذا الوضع دفع الطلاب وأولياء الأمور إلى اللجوء للدروس الخصوصية والجهات التعليمية البديلة كحل اضطراري، وهو ما يمثل عبئاً مالياً ونفسياً كبيراً على الأسر، ويعد دليلاً واضحاً على فشل الإدارة التعليمية بالمحافظة في التعامل مع الأزمة.

وأشار " أمين " إلى أن أولياء الأمور عبروا عن غضبهم على مواقع التواصل الاجتماعي، موجّهين عشرات الرسائل إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج دون أي تحرك فعلي، الأمر الذي أثار حالة من القلق الواسع بين الأهالي حول مستقبل أبنائهم مطالباً الحكومة بتحرك عاجل وفوري لإنهاء هذا الوضع غير المقبول، مؤكداً أن استمرار عجز المعلمين في المدارس يمثل “قنبلة تعليمية” تهدد العملية التعليمية وتزيد من اعتماد الطلاب على الدروس الخصوصية.

وتقدم النائب أشرف أمين ب 5 تساؤلات ساخنة وجهها للحكومة وهى :
1. كيف يبدأ عام دراسي جديد دون توفر معلمين لمواد أساسية في مدرسة حكومية تقع في نطاق مسؤوليات الوزارة؟
2. أين دور مديرية التربية والتعليم في سوهاج، ولماذا لم تُفعّل خطط سد العجز التي تعلن عنها الوزارة سنوياً؟
3. ما هي الإجراءات الرقابية المتخذة ضد المسؤولين الذين تجاهلوا شكاوى أولياء الأمور المتكررة؟
4. لماذا لا تزال الوزارة تعتمد على حلول مؤقتة رغم إعلان خطط التعيينات وسد العجز منذ سنوات؟
5. متى ستلتزم الحكومة بتوفير بيئة تعليمية حقيقية تمنع الطلاب من اللجوء للدروس الخصوصية لتعلم المناهج الأساسية؟

مطالباً بتدبير موارد مالية عاجلة من خلال وزارة المالية لتوفير معلمين متعاقدين بشكل فوري داخل المدارس الأكثر عجزاً والاستعانة بنظام معلمي الحصص لسد النقص داخل الفصول لحين استكمال التعيينات الدائمة.

كما طالب النائب أشرف أمين بإعادة توزيع المعلمين داخل المحافظة وفق احتياجات المدارس الفعلية بدلاً من التكدس في إدارات معينة وتفعيل لجان متابعة يومية داخل المدارس لرصد العجز فوراً وإبلاغ الوزارة مباشرة ،  مشيراً إلى ضرورة إطلاق منصة طوارئ تعليمية بمختلف المحافظات والمراكز والمدن والاحياء والقرى على مستوى الجمهورية لربط المدارس المحتاجة بأسماء المعلمين المتاحين في أقرب نطاق جغرافي مع التعاقد المؤقت مع المعلمين المتميزين من خريجي كليات التربية ممن اجتازوا اختبارات الكفاءة، إلى حين استكمال المسابقات الرسمية.

سؤال رئيس مجلس الوزراء المدارس أزمة عجز المعلمين الإدارة التعليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 في مصر.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

مهندس الإسكندرية

«ملوخية» وقُبلة ورحلة عُمرة .. والدة مهندس الإسكندرية تروي كواليس اللقاء الأخير مع نجلها

ظهور اللمبة الحمراء في عداد الكهرباء مسبوق الدفع: ماذا تعني وماذا تفعل؟

ظهور اللمبة الحمراء في عداد الكهرباء مسبوق الدفع: ماذا تعني وماذا تفعل؟

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بترويج شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا | صور

ترشيحاتنا

السكرتير العام المساعد خلال اللقاء

المنيا تستعرض إجراءات تنظيم التصرف في أراضي أملاك الدولة خلال لقاء تعريفي بالقانون الجديد

حملة مكبرة

حملة موسعة لإزالة مخالفات البناء بحى شرق شبرا الخيمة

مراكب الصيد

لتحسن الأحوال الجوية.. استئناف حركة الصيد في كفر الشيخ

بالصور

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

التكبيرات والهتافات نصرةً للأقصى .. صلاة الفجر تجمع آلاف المصلين في القدس | صور

صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى
صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى
صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى

فيديو

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد