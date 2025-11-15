محافظ دمياط يُهنئ وحدة السكان بالمحافظة لتكريمها من وزارة التنمية المحلية

تقدم الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بالتهنئة إلى وحدة السكان بالمحافظة، بقيادة شيرين عكاشة ، لتكريم الوحدة من وزارة التنمية المحلية تقديرًا لاسهامات الوحدة الإيجابية والجهود المتميزة التى قدمتها لدعم القضية السكانية وتنمية المجتمع، وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية .

وقد كرمت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، مدير الوحدة بالمحافظة.

وأعرب " الدكتور أيمن الشهابى " عن خالص تقديره لجهود الوحدة بالمحافظة لتعزيز الوعي بالقضية السكانية وتحسين الخصائص السكانية والذى ساهم فى تحقيق تطور كبير وملحوظ بمؤشرات الأداء وتحقيق أثر ايجابى على أرض الواقع

جاء ذلك على هامش الجلسة التى شارك بها محافظ دمياط " الحوكمة المحلية على أرض الواقع " ضمن فاعليات المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية البشرية