مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير
مسلسل كارثة طبيعية يتحقق على أرض الواقع .. مصرية تتفاجأ بحملها في 9 أجنة
العرب يفتحون الأبواب لليوان الصيني.. دخول هادئ بلا صدام مع الدولار
محافظ أسيوط يتفقد مواقع مقترحة لإنشاء أول نادي للذكاء الاصطناعي
أسعار الرحلات النيلية في أسوان حسب الأيام ونوع الباخرة ومستوى الخدمة
ناقد رياضي يكشف مفاجأة مدوية بشأن صفقة الأهلي الجديدة.. ما الجديد؟
فرحة ممزوجة بالآلام | إعلان نتيجة الثانوية العامة في غزة.. وشهيدة من الأوائل
أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21 يسجل 5640 جنيها|فيديو
روبيكون.. وحدة قوات روسية تغير ديناميكيات حرب المسيرات في أوكرانيا
أسعار الذهب اليوم في مصر.. شوف عيار 21 وصل كام
أبرز مباريات اليوم السبت 15-11-2025 والقنوات الناقلة
مجلس الأمن يصوت الإثنين على مشروع القرار الأمريكي بشأن خطة ترامب في غزة
محافظات

محافظ دمياط يُهنئ وحدة السكان بالمحافظة لتكريمها من وزارة التنمية المحلية

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

تقدم  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بالتهنئة إلى وحدة السكان بالمحافظة، بقيادة  شيرين عكاشة ، لتكريم الوحدة من وزارة التنمية المحلية تقديرًا لاسهامات الوحدة الإيجابية والجهود المتميزة التى قدمتها لدعم القضية السكانية وتنمية المجتمع، وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية .

وقد  كرمت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية،  مدير الوحدة بالمحافظة.

وأعرب " الدكتور أيمن الشهابى " عن خالص تقديره لجهود الوحدة بالمحافظة لتعزيز الوعي بالقضية السكانية وتحسين الخصائص السكانية والذى ساهم فى تحقيق تطور كبير وملحوظ بمؤشرات الأداء وتحقيق أثر ايجابى على أرض الواقع

جاء ذلك على هامش الجلسة التى شارك بها محافظ دمياط " الحوكمة المحلية على أرض الواقع " ضمن فاعليات المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية البشرية

دمياط محافظ دمياط السكان وزاره التنميه ايمن الشهابي

أسرع علاج لنزلات البرد.. 5 خطوات للتعافي السريع.. نصائح لتقوية المناعة ومنع تكرار المرض

سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

متى تأخذ الفيتامين ويمتصه جسمك.. هذه المشروبات تضعف مفعوله

