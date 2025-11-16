الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على بلدتين في مقاطعة زابوريجيا

أعلنت الدفاع الروسية، أن القوات سيطرت على بلدتين في مقاطعة زابوريجيا، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وحذر رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان من خطر "اندلاع حرب شاملة" في أوروبا.

وأضاف أن هناك حرب حالية بين روسيا وأوكرانيا وأن هذه الحرب تهدد حياة الأوروبيين.

حليف روسيا يدق ناقوس الخطر: حرب أوروبا الكبرى قادمة

كما طالب بتفعيل دور "التحالف المناهض للحرب" لمنع اندلاع المواجهة الشاملة بين روسيا وأوروبا.. وفي ذات السياق أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن إجراء تغييرات هيكلية على مستوى قيادة أهم شركات الطاقة في البلاد، التي تعصف بها فضيحة فساد كبيرة في قطاعي الطاقة والدفاع.

وكتب زيلينسكي على تطبيق تليغرام : "بالتوازي مع المراجعة الشاملة للأنشطة المالية، يجب أن يبدأ تجديد الإدارة في هذه الشركات".



