تداول 56 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر اللأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة (13) سفينة وتم تداول (56000) طن بضائع و(749) شاحنة و(138) سيارة فضلا عن وصول وسفر 1100 راكب.



وذكر المركز - في بيان اليوم /الأحد/ - أن حركة الواردات شملت (5000) طن بضائع و(376) شاحنة و(121) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (51000) طن بضائع و(373) شاحنة و(17) سيارة حيث شهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينةLINE 2 وعلى متنها 44 ألف طن فوسفات متجهة إلى إندونيسيا كما غادرت السفينتين ALCUDIA EXPRESS والحرية .



وشهد ميناء نويبع تداول (3400) طن بضائع و(267) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي سينا، وآور، و آيلة، واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة BIG6 فيما غادرت السفينة QUEEN .

