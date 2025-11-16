تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن وغادرته 8 ، فيما صل إجمالي السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة حاويات وبضائع عامة .



وذكر المركز الإعلامي ، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 13846 طنا تشمل 4000 طن يوريا و 3311 طن جبس معبأ و 1869 طن ملح معبأ و 4666 طن بضائع متنوعة .. فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43657 طنا تشمل 9019 طن ذرة و 16240 طن قمح و 3191 طن حديد و 7535 طن خردة و 1264 طن خشب زان و 1908 أطنان ابلاكاش و 4500 طن زيت طعام .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 86415 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 57633 طنًا .



وغادر قطاران بحمولة إجمالية 2414 طن قمح ليتجها إلى صوامع القليبوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 2626 حركة .