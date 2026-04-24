خروج محمد التاجي من المستشفى بعد عملية الفتاق

علم موقع صدى البلد، تطورات الحالة الصحية لـ الفنان محمد التاجي، بعد إجراء عملية الفتاق مؤخرا بأحد المستشفيات.

وخرج محمد التاجي، من المستشفى اليوم بعد وضعه تحت الملاحظة الطبية عقب إجراء العملية الجراحية صباح أمس الأربعاء.

محمد التاجي يخضع لعملية جراحية

أعلن نجل شقيقة الفنان محمد التاجي خضوعه لعملية جراحية، وذلك عبر منشور شاركة على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وشارك تامر سمير سيف، صورة برفقة الفنان محمد التاجي و علق كاتبا :دعواتكم لخالي حبيبي هو حاليا بيعمل عملية ومحتاج الدعوة بجد سلامتك ألف سلامة يا عسليه انشالله ترجع بكرة لينا علشان اطلع عينك تاني لحد ما أخليك تقولي يا عم تامر باشا سمير.

وقال محمد التاجي، في أول تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، إنه بخير والحمد لله بعد إجراء عملية فتق إربي، موضحًا أن العملية كانت بسيطة ومرت بسلام.

وأضاف الفنان المصري في تصريحاته: “الحمد لله أنا بخير، ومازلت في المستشفى بعد العملية ، وهي عملية بسيطة الحمد لله، وأنا في حالة جيدة، ومن المحتمل أن أخرج من المستشفى اليوم أو غدًا صباحًا”.

وأثارت تصريحات التاجي ارتياحًا كبيرًا بين جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين حرصوا على الدعاء له بالشفاء العاجل

وتجاوز هذه المرحلة الصحية سريعًا، خاصة مع تأكيده أن وضعه الصحي مستقر ويتحسن تدريجيًا.

أعمال محمد التاجي

ويُعد محمد التاجي من الوجوه الفنية المهمة في الساحة المصرية، وشارك خلال مسيرته في عدد من الأعمال الدرامية والمسرحية التي تركت بصمة لدى الجمهور، مما جعل خبر تعرضه لوعكة صحية يحظى باهتمام واسع.

ومن المنتظر أن يغادر الفنان المستشفى خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة بعد الاطمئنان الكامل على حالته، على أن يستكمل فترة النقاهة في منزله وفق تعليمات الأطباء.

ويستمر محبو التاجي في متابعة تطورات حالته الصحية، وسط حالة من الدعم والدعوات بعودته سريعًا لمواصلة نشاطه الفني المعتاد.