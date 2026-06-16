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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مراسل صدى البلد ببروكسل: الناس في بلجيكا فرحانة إنها اتعادلت مع منتخب مصر

منتخب مصر وبلجيكا
منتخب مصر وبلجيكا
هاني حسين

أشاد مجدي يوسف، مراسل قناة صدى البلد من بروكسل بالأداء الذي قدمه منتخب مصر أمام بلجيكا، مؤكدًا أن ردود الفعل داخل الإعلام والجماهير البلجيكية عكست مدى قوة الفراعنة في المباراة الأخيرة.

وقال خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد: "القميص الأبيض اللي لابسه لون الفانلة البيضة اللي كان لابسها منتخب مصر، وهفضل لابسه، والفرحة اللي شوفتها إمبارح كأن بلجيكا كسبت كأس العالم، وفرحتهم إمبارح لما تعادلوا مع منتخب مصر، عرفنا إن إحنا كنا المفروض نكسب وهما فرحانين إنهم تعادلوا معانا".

وأضاف: "سمعت الاستديو التحليلي في التلفزيون البلجيكي 70 دقيقة كانوا بيتكلموا عن محمد هاني، ومدرب بلجيكا نادى على دوكو قاله: أنت ملعبتش كورة قبل كده".

وتابع: "وكل مجهود الفريق البلجيكي كان بيضيع بسبب محمد هاني، ودوكو أخطر جناح شمال في العالم".

وأكد مجدي يوسف أن الصحف البلجيكية أشادت بشكل كبير بأداء محمد هاني، مضيفًا: "واحد قالي لو أنا مكان المدير الفني للمنتخب البلجيكي كنت خرجت دوكو عشان مكنش عارف يعمل حاجة قصاد محمد هاني".

وقال: "بلجيكا تعادلت معانا وإحنا زعلانين ده إنجاز، وحسام حسن نزل لاعب عنده 18 سنة في مباراة مهمة، وبرشلونة احتفت بحمزة عبدالكريم بعد ما نزل مع المنتخب".

وأضاف: "حمزة عبدالكريم كأنت عنده خبرة 10 سنين في الملعب، وكانت الجماهير البلجيكية مبهورة بيه".

واختتم : "آخر 5 دقايق مسكنا الماتش، والجمهور البلجيكي بيتعذب وعايز الماتش يخلص، وشايف الجمهور وهما مش مصدقين اللي بيحصل، مش عشان هما مغلوبين في الماتش عشان إحنا المتحكمين، ولو كان الماتش مدوه 20 دقيقة كنا دخلنا 5 أو 6 أهداف معانا مدير فني كبير".

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