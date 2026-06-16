مصطفى يونس: مباراة بلجيكا الأفضل لمحمد صلاح طوال مشواره مع منتخب مصر

أكد الكابتن مصطفى يونس، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن المستوى الذي ظهر به محمد صلاح خلال مواجهة منتخب مصر أمام بلجيكا يُعد الأفضل له بقميص المنتخب الوطني، رداً على الحديث الدائر بشأن استبدال قائد الفراعنة خلال اللقاء، قائلا إن الأمر لا يتعلق بأفضل مباراة خلال عام أو عامين فقط، بل يرى أنها الأفضل منذ بداية مسيرة صلاح الدولية، مضيفاً: "مش من سنة بس، دي من كل تواجده مع المنتخب".

واضاف يونس، في لقاء مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن كثيراً من الجماهير والشباب يتحدثون باستمرار عن الفارق بين مستوى صلاح مع ليفربول ومستواه مع المنتخب، إلا أن هناك عوامل فنية مهمة يجب وضعها في الاعتبار.



واستطرد: "وجود صلاح زي ما الشعب المصري بيتكلم والشباب بيتكلموا إن صلاح مش في حالته وفي ليفربول غير هنا.. اللعب في إنجلترا غير عندنا وغير في أفريقيا"، مشيراً إلى أن طبيعة المباريات في الدوري الإنجليزي تختلف تماماً عن المواجهات الدولية والأفريقية.

وتابع، أن كرة القدم في إنجلترا تعتمد على المساحات المفتوحة والتحولات السريعة، قائلاً: "اللعب في إنجلترا لعب مفتوح، كله بياجم وبيدافع"، بينما يواجه صلاح وضعاً مختلفاً مع المنتخب، حيث يجد نفسه تحت رقابة مكثفة من أكثر من لاعب.

الدعم الهجومي

وأكد: "لما بيجي صلاح في المنتخبات بيلعب عليه اتنين وتلاتة وأربعة، مش بيلعب عليه واحد، فعشان كدة هو ما بيبانش صلاح اللي هو"، مشددا على أن الدعم الهجومي حول اللاعب يمثل عاملاً مؤثراً، موضحاً: "وبعدين مع احترامي الشديد للي حواليه، باستثناء مرموش، ما فيش حد اللي يشيل من على صلاح"، في إشارة إلى حجم الأعباء التي يتحملها قائد المنتخب داخل الملعب.