من 92 سنة .. قصة أول مشاركة لمنتخب مصر في كأس العالم والخروج السريع

تخوض المنتخبات العربية تحدٍ جديد في كأس العالم 2026، الذي يشهد حضورا قياسي لممثلي العرب.

مونديال 2026 يشهد مشاركة 48 منتخبا، موزعين على 12 مجموعة، وتشهد حضورا عربيا قياسيا بوجود 8 منتخبات عربية هي مصر والمغرب وتونس والجزائر من أفريقيا، إلى جانب السعودية وقطر والعراق والأردن من آسيا.

وفي تلك الأثناء، تستحضر الجماهير العربية ذكريات أول ظهور لفريق عربي في البطولة العالمية قبل أكثر من 9 عقود.

كان منتخب مصر صاحب أول مشاركة عربية في تاريخ كأس العالم، عندما تأهل إلى نسخة 1934 التي أقيمت في إيطاليا، ليصبح كذلك أول منتخب أفريقي يشارك في النهائيات.

وجاء تأهل المنتخب المصري بعد تخطيه منتخب فلسطين في التصفيات المؤهلة، ليحجز مقعده في البطولة التي شهدت مشاركة 16 منتخبا فقط.

في ذلك الوقت كان نظام البطولة يعتمد على خروج المغلوب من مباراة واحدة، ما يعني أن أي خسارة تؤدي مباشرة إلى توديع المنافسات.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في مواجهة قوية أمام منتخب المجر في الدور الأول، أحد أبرز المنتخبات الأوروبية آنذاك.

ورغم البداية الصعبة وتأخره بثنائية، نجح المنتخب المصري في العودة إلى أجواء المباراة بفضل عبد الرحمن فوزي، الذي سجل أول هدف عربي وأفريقي في تاريخ كأس العالم.

وأضاف فوزي هدفا ثانيا ليصبح أول لاعب عربي يسجل ثنائية في المونديال، لكن المنتخب المصري خسر المباراة في النهاية بنتيجة 2-4.



