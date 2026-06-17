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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مبقيناش باصي لصلاح.. تحليل مثير لأداء قائد منتخب مصر أمام بلجيكا

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

قيّم محمود ضياء، المحلل الفني، أداء محمد صلاح قائد منتخب مصر، خلال مشاركته في مباراة بلجيكا بكأس العالم، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأوضح ضياء، خلال لقائه مع الإعلامي محمد طارق، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»،أن محمد صلاح قدم مباراة خالية، مشيرًا إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بكثرة لمساته للكرة، قائلاً: "صلاح لم يعد كما كان في السابق، ولم يعد المنتخب يعتمد عليه بشكل مباشر كما في الماضي كلاعب قادر على صناعة الفارق بمفرده، بل أصبح يلعب ضمن منظومة تضم مجموعة من اللاعبين، مبقيناش منتخب باصي لصلاح خلاص".

وأضاف ضياء أن صلاح بات يتحرك أكثر داخل الملعب بين الخطوط من أجل استلام الكرة وتمريرها، والتنسيق مع عمر مرموش في بناء الهجمات، ضمن أسلوب جماعي يعتمد على توزيع الأدوار.

واختتم تصريحاته أن صلاح يظل له دور كبير داخل منتخب مصر عندما تكون الكرة بحوزته وأيضا بدونها، مشيرًا إلى أن المنتخب كان قادرًا على تحقيق الفوز أمام نيوزيلندا وإيران، والتأهل حتى دور الـ16 في بطولة كأس العالم.

محمد صلاح منتخب مصر مصر وبلجيكا كأس العالم كأس العالم 2026

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