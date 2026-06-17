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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن يبدأ التحرك قانونيا ضد رضا عبدالعال بعد هجومه على المنتخب

حسام حسن
حسام حسن
عبدالله هشام

قرر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر اتخاذ الاجراءات القاونية ضد رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق بعد تصريحاته الأخيرة.

وكلف العميد، محاميه أشرف عبدالعزيز باتخاذ كافة الاجراءات القانونية بعد الهجوم على الجهاز الفني لمنتخب مصر بعد المباراة الأولى للفراعنة في كأس العالم 2026.

إعلامي : يحاولون إثارة الفتنة

في سياق أخر أكد الإعلامي محمد شبانة أن البعض يتعمد الهجوم على حسام حسن، رغم حالة الإشادة الكبيرة التي يحظى بها منتخب مصر وجهازه الفني في الفترة الأخيرة.

وقال شبانة، خلال تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة CBC: "في ناس متغاظة من حسام حسن مش عارف ليه، وكل الدنيا بتشيد بحسام وإمام عاشور ومحمد صلاح ولاعبي مصر، وهناك إشادات في جميع وسائل الإعلام الأوروبية".

وأضاف: "البعض يتحدث عن تغيير محمد صلاح، ثم يخرج ليقول إن حسام حسن يريد تدميره، وعندما تتحدث يجب أن يكون لديك حجة ومنطق".

وتابع: "معظم الناس كانت تتوقع خسارة منتخب مصر بنتيجة كبيرة أمام بلجيكا، لكن المنتخب فاجأ الجميع وقدم مباراة كبيرة، كما أشاد مدرب بلجيكا بمنتخب مصر ولاعبيه".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "ندعو هذه الفئة إلى الهداية، فمعسكر منتخب مصر مستقر، لكنهم يريدون إثارة الفتنة بين محمد صلاح وحسام حسن".

حسام حسن منتخب مصر رضا عبدالعال الأهلي الزمالك

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