خالد جلال: حسام حسن فاجأ الجميع أمام بلجيكا .. وشوبير أنقذ المنتخب من أهداف مُحققة

أكد خالد جلال، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، أن أداء المنتخب المصري أمام منتخب بلجيكا لكرة القدم فاق توقعات الجميع، مشيرًا إلى أن الكثيرين كانوا ينتظرون ظهورًا دفاعيًا بحتًا من الفراعنة مع التركيز على إغلاق مفاتيح لعب المنتخب البلجيكي.

وقال خالد جلال، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن حسام حسن فاجأ المتابعين بالأداء القوي والشخصية الهجومية التي ظهر بها المنتخب خلال المباراة، مؤكدًا أن المستوى الذي قدمه الفريق كان مميزًا بغض النظر عن النتيجة النهائية.

وأضاف أن المنتخب المصري أهدر العديد من الفرص المحققة التي كانت كفيلة بضمان تحقيق الفوز، لافتًا إلى أن الفراعنة قدموا عرضًا أبهر الجماهير أمام منتخب بلجيكا، المصنف بين أقوى منتخبات العالم.

ساهم بشكل كبير في خروج المنتخب بنتيجة إيجابية

وأشاد جلال بالمستوى الذي ظهر به الحارس مصطفى شوبير، مؤكدًا أنه قدم تصديات رائعة وأنقذ مرماه من أكثر من فرصة محققة، ليساهم بشكل كبير في خروج المنتخب بنتيجة إيجابية أمام منافس قوي بحجم المنتخب البلجيكي.