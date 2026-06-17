3 مكاسب منتظرة لـ منتخب مصر حال الفوز على نيوزيلندا فى كأس العالم

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر ونيوزيلندا يوم الاثنين 22 يونيو الجاري، على ملعب بمدينة فانكوفر في كندا، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة.

مكاسب منتظرة لمنتخب مصر

وفي حال تحقيق منتخب مصر الفوز على نيوزيلندا سيكسر الفراعنة عقدة الانتصار الأول في تاريخ كأس العالم حيث لم يسبق تحقيق أي فوز خلال المشاركات السابقة

ويضمن منتخب مصر حال الفوز الصعود على قمة المجموعة السابعة بكأس العالم ليضع قدما على سلم حلم التأهل للدور الثاني

ويعد صعود منتخب مصر من دور المجموعات والتأهل للدور الثاني حدث لم يسبق حدوثه خلال مشاركات الفراعنة في المونديال.