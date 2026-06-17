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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زيزو يسترجع ذكريات كأس العالم: المشاركة مع منتخب مصر الأكثر فخرًا في مسيرتي

زيزو
زيزو
يارا أمين

استعاد أحمد سيد “زيزو”، لاعب منتخب مصر، ذكريات مشاركته الأولى مع الفراعنة في بطولة كأس العالم، مؤكدًا أنها تظل واحدة من أبرز المحطات في مشواره الكروي.

ونشر زيزو رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، أعرب خلالها عن اعتزازه الكبير بتلك التجربة، مشيرًا إلى أن تمثيل منتخب بلاده في أكبر بطولة كروية على مستوى العالم كان حلمًا تحقق ولحظة لن ينساها.

وقال زيزو: “المشاركة مع منتخب بلادي في كأس العالم للمرة الأولى كانت لحظة استثنائية، وأكثر اللحظات فخرًا في حياتي المهنية”.

وأضاف: “يشرفني أن أمثل وطني على أكبر منصة كروية في العالم، وسأظل أعتز بهذه التجربة مدى الحياة”.

وتفاعل عدد كبير من جماهير اللاعب مع رسالته، مؤكدين دعمهم له ومتمنين له المزيد من النجاحات بقميص منتخب مصر خلال الفترة المقبلة

أحمد سيد “زيزو” زيزو منتخب مصر بطولة كأس العالم

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