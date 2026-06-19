بينها التأهل والصدارة واللعب على "أزتيكا".. 4 مكاسب للمكسيك بعد تخطي كوريا الجنوبية

حقق منتخب المكسيك مكاسب عديدة بعد فوزه الثمين صباح اليوم (الجمعة) على منتخب كوريا الجنوبية بهدف دون رد، ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم 2026.

وتستضيف المكسيك رفقة الولايات المتحدة الأمريكية وكندا منافسات النسخة رقم 23 لكأس العالم، بمشاركة 48 منتخبا، وتستمر البطولة حتى يوم 19 يوليو المقبل.

وبعد فوزه على المنتخب الكوري اليوم، بات منتخب المكسيك أول المتأهلين بشكل رسمي لدور ال-32 لكأس العالم، بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط، عقب فوزه في الجولة الأولى على منتخب جنوب افريقيا بهدفين نظيفين.

كما ضمن منتخب المكسيك - بعد الفوز على كوريا الجنوبية - إنهاء دور المجموعات في صدارة ترتيب المجموعة الأولى دون انتظار نتائج الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة، حيث تملك المكسيك حاليا ست نقاط في الصدارة، ويأتي منتخب كوريا الجنوبية في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، ثم التشيك وجنوب إفريقيا في المركزين الثالث والرابع، ولكل منها نقطة وحيدة.

وفي حال خسارة منتخب المكسيك مباراته في الجولة الثالثة لدور المجموعات أمام منتخب التشيك، وانتصار المنتخب الكوري الجنوبي على جنوب إفريقيا.. سيتساوى المنتخب المكسيكي مع نظيره الكوري برصيد ست نقاط لكل منهما، ولكن ستبقى المكسيك في الصدارة أيضا، نظرا لتفوقها في المواجهة المباشرة مع المنتخب الكوري.

وبتأهل المكسيك لدور ال-32 كمتصدر للمجموعة الأولى، سيضمن منتخب البلد المضيف للمونديال خوض مباراة الدور القادم على ملعبه المفضل "أزتيكا" في مدينة مكسيكو سيتي، الذي استضاف المباراة الافتتاحية لكأس العالم، حيث سيحظى المنتخب المكسيكي بدعم جماهيري كبير في أولى مبارياته بالأدوار الإقصائية.

كما أن التواجد في صدارة المجموعة الأولى، سيضمن للمنتخب المكسيكي مباراة أقل قوة في دور ال-32، حيث سيواجه المنتخب الشهير بلقب "إل تري"، أحد المنتخبات المتأهلة في المركز الثالث من المجموعات "الثالثة أو الخامسة أو السادسة أو الثامنة أو التاسعة".