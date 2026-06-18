أحمد شوبير يهنئ الحكم محمود عاشور بعد اختياره لإدارة تقنية الفيديو في مباراة البرازيل وهايتي

وجه الإعلامي الرياضي أحمد شوبير تهنئة للحكم الدولي المصري محمود عاشور، بعد اختياره من قبل لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للعمل ضمن طاقم تقنية الفيديو (VAR) في مباراة البرازيل وهايتي بكأس العالم.

وقال شوبير عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، إنه يتمنى التوفيق للحكم المصري في مهمته، مؤكدًا أن هذا الظهور يُعد الثالث له خلال مباريات البطولة، وهو ما يعكس ثقة كبيرة في كفاءته وخبرته التحكيمية على المستوى الدولي.

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، الحكم الدولي المصري محمود عاشور، حكماً مساعداً لتقنية الفيديو في لقاء البرازيل وهايتي ضمن منافسات كأس العالم 2026.

طاقم تحكيم المباراة

ويتكون طاقم تحكيم اللقاء من: الإسباني أليخاندرو خوسيه هيرنانديز حكماً للساحة ويعاونه كل من: نارانجو بيريز خوسيه إنريكي مساعداً أول وسانشيز دييجو مساعداً ثانياً وشاير ساندرو حكماً رابعاً وستيفان دي ألميدا حكماً احتياطياً وديل سيرو جراندي كارلوس حكماً لتقنية الفيديو وديلاجودي ويلي حكماً مساعداً لتقنية الفيديو والمصري محمود عاشور حكماً مساعداً لتقنية الفيديو.

موعد المباراة

ومن المقرر إقامة اللقاء صباح يوم السبت 20 يونيو الحالي، الساعة الثالثة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة، على إستاد فيلادلفيا بمدينة فيلادلفيا الأمريكية، ضمن مرحلة المجموعات لبطولة كأس العالم التي تستضيفها مشاركة أمريكا وكندا والمكسيك.

ويعد هذا هو الظهور الثالث للحكم الدولي المصري محمود عاشور في منافسات البطولة، بعدما سجل ظهوره الأول في لقاء كوريا الجنوبية والتشيك، ضمن طاقم التحكيم المصري، الذي قاده أمين عمر، بينما تواجد أيضاً في لقاء النمسا والأردن.