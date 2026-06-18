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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس العالم 2026 | تشكيل مواجهة سويسرا والبوسنة والهرسك بالمونديال

منتخب سويسرا
منتخب سويسرا
إسلام مقلد

أعلن المدير الفني لـ منتخب سويسرا مرات ياكين، التشكيل الرسمي  لمواجهة منتخب البوسنة والهرسك في المباراة المقامة بينهما على ملعب لوس أنجلوس في كاليفورنيا الأمريكية،  ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وجاء تشكيل منتخب سويسرا كالتالي:

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: مانويل أكانجي، ريكاردو رودريجيز، نيكو ايلفيدي.

خط الوسط: دان ندوي، جرانيت تشاكا، ميشيل أيبشير، فابيان رايدر، سيلفان ويدمير، ريمو فريلير.

خط الهجوم: بريل إيمبولو.

تشكيل منتخب البوسنة والهرسك

أعلن المدير الفني لـ منتخب البوسنة والهرسك سيرجي بارباريز التشكيل الأساسي لمواجهة سويسرا، على ملعب "لوس أنجلوس" في كاليفورنيا الأمريكية، في المباراة التي تقام مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وجاء تشكيل البوسنة والهرسك كالتالي:

حراسة المرمى: نيكولا فاسيلي.

خط الدفاع: عمار ديديتش، نيكولا كاتيتش، طارق محرموفيتش، سعيد كولازيناتش.

خط الوسط: آمار ميميتش، بنيامين تاهيروفيتش، إيفان شونيتش ، كريم عليبيجوفيتش.

خط الهجوم: إيرميدين ديميروفيتش، إيدن دزيكو.

ويتصدر منتخب سويسرا صدارة المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن البوسنة والهرسك الذي يتواجد في المركز الرابع.

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