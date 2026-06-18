طاقم برازيلي يدير مباراة السعودية وإسبانيا في كأس العالم 2026

شهدت بطولة كأس العالم 2026 إسناد إدارة مباراة السعودية وإسبانيا إلى طاقم تحكيم برازيلي، ليصبح ثالث طاقم من البرازيل يشارك في إدارة مباريات البطولة، في مشهد يعكس المكانة الكبيرة التي يحظى بها التحكيم البرازيلي على الساحة الدولية.

وفي المقابل، يحظى التحكيم المصري بحضور مميز في النسخة الحالية من المونديال من خلال الطاقم الدولي بقيادة الحكم أمين عمر ورفاقه، وهو ما يمثل خطوة مهمة تؤكد قدرة الكفاءات المصرية على الوجود في أكبر المحافل الكروية.

ويفتح هذا الحضور الباب أمام طموحات أكبر داخل منظومة التحكيم المصري، تتمثل في رؤية أكثر من طاقم مصري يشارك في النسخ المقبلة من كأس العالم، خاصة في ظل امتلاك مصر العديد من الحكام أصحاب الكفاءة والخبرة القادرين على المنافسة على المستوى الدولي.

ويمثل تواجد طاقم مصري كامل في مونديال 2026 دافعًا قويًا للعمل على تطوير المنظومة التحكيمية، بما يضمن زيادة الحضور المصري في البطولات الكبرى خلال السنوات المقبلة، ويعزز مكانة التحكيم المصري على الساحة العالمية.

ويبقى الطموح مشروعًا في أن تشهد بطولات كأس العالم القادمة مشاركة أكثر من طاقم تحكيم مصري، في ظل الإمكانات المتوفرة والرغبة المستمرة في تحقيق المزيد من النجاحات، بما يخدم تطور التحكيم المصري ويؤكد قدرته على المنافسة في أعلى المستويات.