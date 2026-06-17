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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمود عاشور حكم تقنية الفيديو يتألق بمباراة الأردن والنمسا

محمود عاشور
محمود عاشور
عبدالله هشام

تألق حكمنا المصري محمود عاشور حكم تقنية الفيديو في مباراة الأردن ضد النمسا التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026.

وقام محمود عاشور بإلغاء هدف لمنتخب النمسا بداعي وجود لمسة يد كما احتسب ركلة جزاء للنمسا بعد لمسة يد من لاعب الأردن.

وقدم عاشور أداءا قويا تحيكيميا في القرارات التي أعاد فيها الحكم لمراجعتها واتخاذ قرار مغاير مما ساهم في خروج المباراة بأفضل شكل على المستوى التحكيمي

استهل منتخب النمسا مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بفوز مستحق على نظيره الأردني بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة العاشرة.

وفرض المنتخب النمساوي أفضليته خلال فترات عديدة من اللقاء، ونجح في افتتاح التسجيل بالدقيقة 23 عبر رومانو شميد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أعاد منتخب الأردن المباراة إلى نقطة البداية بعدما سجل علي علوان هدف التعادل في الدقيقة 50، إثر هجمة مرتدة سريعة أنهاها بتسديدة مميزة داخل منطقة الجزاء.

وظلت النتيجة متعادلة حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن يستعيد المنتخب النمساوي تقدمه في الدقيقة 78 مستفيدًا من هدف عكسي سجله المدافع يزن العرب بالخطأ في مرماه أثناء محاولته إبعاد كرة عرضية من ركلة ركنية.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، أكد ماركو أرناوتوفيتش تفوق النمسا بتسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء، ليحسم منتخب بلاده أول ثلاث نقاط في البطولة.

وبهذا الانتصار، رفع منتخب النمسا رصيده إلى 3 نقاط ليتواجد في وصافة المجموعة العاشرة خلف منتخب الأرجنتين بفارق الأهداف، بينما بقي منتخب الأردن دون نقاط بعد نهاية الجولة الافتتاحية.

محمود عاشور الأردن النمسا كأس العالم 2026 الأردن ضد النمسا

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