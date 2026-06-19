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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف علي قائمة أصغر الهدافين الأفارقة في تاريخ كأس العالم

مباي
مباي
ياسمين تيسير

 أصبح السنغالي إبراهيم مباي البالغ من العمر 18عاما و 143 يوما أصغر لاعب أفريقي يُسجل هدفًا في تاريخ كأس العالم 

وجاءت قائمة أصغر الهدافين الأفارقة في تاريخ كأس العالم كالتالي :

 

1. إبراهيم مباي (السنغال)

العمر: 18 عاماً و143 يوماً

المباراة: ضد فرنسا 2026

2. موسى واجي (السنغال)

العمر: 19 عاماً و263 يوماً

المباراة: ضد اليابان 2018

3. هامينو درامان (غانا)

العمر: 20 عاماً و82 يوماً

المباراة: ضد أمريكا 2006

4. يوليوس أجاهووا (نيجيريا)

العمر: 20 عاماً و115 يوماً

المباراة: ضد السويد 2002

اما بشان أصغر الهدافين في تاريخ كأس العالم فهم:

1. بيليه (البرازيل)

العمر: 17 عاماً و241 يوماً

المباراة: ضد ويلز 1958

2. مانويل روساس (المكسيك)

العمر: 18 عاماً و93 يوماً

المباراة: ضد الأرجنتين 1930

3. جافي (إسبانيا)

العمر: 18 عاماً و110 أيام

المباراة: ضد كوستاريكا 2022

4. إبراهيم مباي (السنغال)

العمر: 18 عاماً و143 يوماً

المباراة: ضد فرنسا 2026

5. مايكل أوين (إنجلترا)

العمر: 18 عاماً و190 يوماً

المباراة: ضد رومانيا 1998

6. ميكلوش كوفاتش (رومانيا)

العمر: 18 عاماً و197 يوماً

المباراة: ضد بيرو 1930

7. ديمتري سيتشيف (روسيا)

العمر: 18 عاماً و231 يوماً

المباراة: ضد بلجيكا 2002

8. ليونيل ميسي (الأرجنتين)

العمر: 18 عاماً و357 يوماً

المباراة: ضد صربيا 2006

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