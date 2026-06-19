تعرف علي قائمة أصغر الهدافين الأفارقة في تاريخ كأس العالم

أصبح السنغالي إبراهيم مباي البالغ من العمر 18عاما و 143 يوما أصغر لاعب أفريقي يُسجل هدفًا في تاريخ كأس العالم

وجاءت قائمة أصغر الهدافين الأفارقة في تاريخ كأس العالم كالتالي :

1. إبراهيم مباي (السنغال)

العمر: 18 عاماً و143 يوماً

المباراة: ضد فرنسا 2026

2. موسى واجي (السنغال)

العمر: 19 عاماً و263 يوماً

المباراة: ضد اليابان 2018

3. هامينو درامان (غانا)

العمر: 20 عاماً و82 يوماً

المباراة: ضد أمريكا 2006

4. يوليوس أجاهووا (نيجيريا)

العمر: 20 عاماً و115 يوماً

المباراة: ضد السويد 2002

اما بشان أصغر الهدافين في تاريخ كأس العالم فهم:

1. بيليه (البرازيل)

العمر: 17 عاماً و241 يوماً

المباراة: ضد ويلز 1958

2. مانويل روساس (المكسيك)

العمر: 18 عاماً و93 يوماً

المباراة: ضد الأرجنتين 1930

3. جافي (إسبانيا)

العمر: 18 عاماً و110 أيام

المباراة: ضد كوستاريكا 2022

4. إبراهيم مباي (السنغال)

العمر: 18 عاماً و143 يوماً

المباراة: ضد فرنسا 2026

5. مايكل أوين (إنجلترا)

العمر: 18 عاماً و190 يوماً

المباراة: ضد رومانيا 1998

6. ميكلوش كوفاتش (رومانيا)

العمر: 18 عاماً و197 يوماً

المباراة: ضد بيرو 1930

7. ديمتري سيتشيف (روسيا)

العمر: 18 عاماً و231 يوماً

المباراة: ضد بلجيكا 2002

8. ليونيل ميسي (الأرجنتين)

العمر: 18 عاماً و357 يوماً

المباراة: ضد صربيا 2006