تعرف علي قائمة أصغر الهدافين الأفارقة في تاريخ كأس العالم

أصبح السنغالي إبراهيم مباي البالغ من العمر 18عاما و 143 يوما أصغر لاعب أفريقي يُسجل هدفًا في تاريخ كأس العالم
وجاءت قائمة أصغر الهدافين الأفارقة في تاريخ كأس العالم كالتالي :
1. إبراهيم مباي (السنغال)
العمر: 18 عاماً و143 يوماً
المباراة: ضد فرنسا 2026
2. موسى واجي (السنغال)
العمر: 19 عاماً و263 يوماً
المباراة: ضد اليابان 2018
3. هامينو درامان (غانا)
العمر: 20 عاماً و82 يوماً
المباراة: ضد أمريكا 2006
4. يوليوس أجاهووا (نيجيريا)
العمر: 20 عاماً و115 يوماً
المباراة: ضد السويد 2002
اما بشان أصغر الهدافين في تاريخ كأس العالم فهم:
1. بيليه (البرازيل)
العمر: 17 عاماً و241 يوماً
المباراة: ضد ويلز 1958
2. مانويل روساس (المكسيك)
العمر: 18 عاماً و93 يوماً
المباراة: ضد الأرجنتين 1930
3. جافي (إسبانيا)
العمر: 18 عاماً و110 أيام
المباراة: ضد كوستاريكا 2022
4. إبراهيم مباي (السنغال)
العمر: 18 عاماً و143 يوماً
المباراة: ضد فرنسا 2026
5. مايكل أوين (إنجلترا)
العمر: 18 عاماً و190 يوماً
المباراة: ضد رومانيا 1998
6. ميكلوش كوفاتش (رومانيا)
العمر: 18 عاماً و197 يوماً
المباراة: ضد بيرو 1930
7. ديمتري سيتشيف (روسيا)
العمر: 18 عاماً و231 يوماً
المباراة: ضد بلجيكا 2002
8. ليونيل ميسي (الأرجنتين)
العمر: 18 عاماً و357 يوماً
المباراة: ضد صربيا 2006