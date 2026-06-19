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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام نيوزيلندا

منتخب مصر
منتخب مصر

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن بنسبة كبيرة على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نيوزيلندا المرتقبة والمقرر لها الاثنين المقبل ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، مع احتمالية إجراء تعديلات محدودة وفقًا للرؤية الفنية النهائية قبل المباراة.


التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام نيوزيلندا

ومن المتوقع أن يبدأ الفراعنة اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع:محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور (أو محمود حسن تريزيجيه)، مصطفى زيكو.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش.

ويعول حسام حسن على خبرات محمد صلاح وعمر مرموش في الخط الأمامي، إلى جانب التحركات الهجومية لإمام عاشور أو تريزيجيه، من أجل اختراق دفاعات المنتخب النيوزيلندي وحصد أول انتصار للفراعنة في النسخة الحالية من كأس العالم.

وكان منتخب مصر قد افتتح مشواره في البطولة بتعادل ثمين أمام بلجيكا بنتيجة 1-1، وهو ما يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل المواجهة المرتقبة التي قد تقرب المنتخب خطوة مهمة من التأهل إلى الدور المقبل.
 

منتخب مصر حسام حسن نيوزيلندا

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