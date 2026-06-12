محمود كهربا يشارك جمهوره صورا من عطلته الصيفية

شارك الاعب محمود كهربا جمهورة استمتاعة بالاجواء الصيفية ،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام

و ظهر كهربا من أمام البحر رفقة كلبه و علق كاتبا:مفيش ضغط.

وكان قد كشف محمود كهربا عن تفاصيل مثيرة في مشواره الكروي بعد سلسلة من الأحداث المثيرة خلال انتقاله بين الزمالك والأهلي.

وقال كهربا خلال تصريحاته : حينما عدت من الاحتراف في سويسرا انضممت لإنبي وقدمت أداء مميز خلال تلك الفترة وبعدها بدأت العروض من الأهلي والزمالك

وأضاف: رغم إنني أهلاوي لكن انتقل للزمالك بسبب أزمة تخص أخي والمستشار مرتضى منصور أخبرني بان الموضوع سينتهى حال الانضمام للزمالك وبعد الإنضمام للأبيض لم تنتهى الأزمة بل زادت.

أول عقد لـ كهربا

تحدث كهربا عن ذكريات أول عقد احترافي له وقال : منذ الصغر ووالدي يوصلني للتدريب يوميا وحينما وصلت لسن ال16 ووقعت على أول عقد لي أعطيتهم كل القيمة التي حصلت عليها

وأضاف : سخرت حياتي لهم ودائما يساعدوني انا 32 سنة حاليا لكن برجع لهم في اي حاجة في حياتي.