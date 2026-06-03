كهربا يكشف تفاصيل خلافه مع مرتضى منصور ومجدي عبدالغني وكواليس حبسه في الكويت

كشف محمود كهربا عن تفاصيل مثيرة في مشواره الكروي بعد سلسلة من الأحداث المثيرة خلال انتقاله بين الزمالك والأهلي.

وقال كهربا خلال تصريحاته : حينما عدت من الاحتراف في سويسرا انضممت لإنبي وقدمت أداء مميز خلال تلك الفترة وبعدها بدأت العروض من الأهلي والزمالك

وأضاف: رغم إنني أهلاوي لكن انتقل للزمالك بسبب أزمة تخص أخي والمستشار مرتضى منصور أخبرني بان الموضوع سينتهى حال الانضمام للزمالك وبعد الإنضمام للأبيض لم تنتهى الأزمة بل زادت.

أول عقد لـ كهربا

تحدث كهربا عن ذكريات أول عقد احترافي له وقال : منذ الصغر ووالدي يوصلني للتدريب يوميا وحينما وصلت لسن ال16 ووقعت على أول عقد لي أعطيتهم كل القيمة التي حصلت عليها

وأضاف : سخرت حياتي لهم ودائما يساعدوني انا 32 سنة حاليا لكن برجع لهم في اي حاجة في حياتي.

أزمة عقد الزمالك والهروب للبرتغال

كشف كهربا عن تفاصيل أزمته مع الزمالك بعد الخروج للاحتراف للبرتغال ثم العودة للاهلي وقال : كنت متأكد بنسبة 100% أننى سأفوز بالقضية أمام الزمالك في الفيفا

وأضاف : حينما أرسلوا العقد لاتحاد الكرة، مجدي عبدالغني قال ان العقد سليم رغم اني كنت ماضيه قبل توثيقه بسنتين وبالتالي يعتبر لاغي لان موسم له عقود جديدة بلون جديد وكان لونه مختلف عن لون عقود الموسم الذي تم فيه التوثق

وواصل : حتى اليوم بحسبن على كل واحد اذاني في تلك القضية وبحسبن على مجدي عبدالغني وساخذ حقي عند ربنا، لأننى مظلوم.

وأكمل : ربنا أكرمني لأنني حينما عدت من ايقاف ست أشهر تألقت مع الأهلي رغم انني في مركز جديد وهو المهاجم لكن قدمت موسم كبير ودفعت الغرامة

ووأوضح : ربنا عوضني في الفلوس بعدها، وتلك تدابير ربنا انا لو لم أكن مظلوما ربنا لن يوفقني لتسديد الغرامة أو أحقق البطولات دوري وكاس وسوبر ودوري ابطال افريقيا وهداف افريقيا وربنا عوضني عوض كبير لم أكن احلم بيه ومرتضى اللي كان بيقولي هبطلك كورة وهقعدك في البيت هو اللي قعد في البيت.

تفاصيل حبس كهربا بالكويت

وروى كهربا ليلة القبض عليه في الكويت قائلا:رئيس القادسية الكويتي عمل معايا حركة وحشة أوي

وأضاف : في القادسية لم يتم عمل إقامة وكسرت فيزا زيارة والفيزا خلصت، وكان مدتها 3 شهور وكنت بطلع وبرجع، والفيزا خلصت وأنا معرفش حاجة

وواصل : لما روحت المطار لقيت نفسي كاسر فيزا ومسكوني ودخلت أوضة حجز ساعة ونص

وأكمل : كان معايا 13 واحد مصري كلهم مصدقوش، فيه واحد أول ما دخلت كان نايم وصحوه لقيته بيبصلي كده وبيقولي هو إنت كهربا ولا لأ ، قالي لا ياعم أنا بحلم، وراح مغطي نفسه ونايم

تفاصيل خناقة مرتضي منصور

حكى كهربا تفاصيل خناقته مع مرتضي منصور في الزمالك قبل مباراة الأهلي بيومين

وقال :كان قبل كل ماتش مهم يجي يقعد يصور والكاميرات حواليه ويقعد يزعق ويغلط وبالليل تتذاع على قناة الزمالك واليوم ده جابني أنا وبيقولي ركز ومش عايزين مشاكل ومتروحش مش عارف فين

وواصل: أنا قلت والدي ووالدتي بيتفرجوا بالليل على الحاجات دي قلتله لا لا لا متتكلمش في المواضيع دي واقفلها راح مشو قلتله لأ تعالى بقى ، وبدأت بقى العركة وقعدنا تلات ساعات وفي الآخر هو اللي لم القصة معايا

محمود الخطيب ساعدك في تسديد الغرامة؟

وعن دور الخطيب مع كهربا قال: لو تحدثت للصباح عن محمود الخطيب لن أوفيه حقه، ساعدني طبعًا، وكابتن سيد عبد الحفيظ، واستاذ جمال جبر، وكل مجلس ادارة الاهلي ساعدوني كثيرا ، وجمهور الأهلي لم يتركني لحظة، كل الناس وقفت جنبي