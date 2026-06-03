كهربا يكشف عن رؤيته بشأن اختيار ابنه لناديه المستقبلي

قال محمود كهربا، خلال ظهوره في بودكاست «ملعبنا»، إنه لا يفضل فكرة انضمام نجله المستقبلي إلى نادي الزمالك، مؤكدًا أنه يتمنى أن يسير في طريق النادي الأهلي.

وجاء ذلك ردًا على سؤال حول موقفه إذا طلب ابنه اللعب للزمالك، حيث قال كهربا: «لالالا صعبة، ده أنا مش هخليه يلعب كورة أصلاً، أبوه أهلاوي وأنا هطلعه بيحب النادي الأهلي وهو ديه الأهلي».

وعند سؤاله عن احتمالية أن يكون ابنه غير لاعب كرة قدم أو يختار الانضمام للزمالك، رد مازحًا: «ربنا يسهل بقى، هربي وأخلف من أول وجديد».

وتأتي تصريحات كهربا ضمن سلسلة من الحوارات التي كشف خلالها العديد من المواقف الشخصية والكروية خلال مسيرته داخل الملاعب المصرية وخارجها.