إعلان تشكيل مواجهة جنوب إفريقيا وكندا في افتتاح مباريات دور الـ٣٢ بكأس العالم

أعلن هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، تشكيل فريقه لمواجهة منتخب كندا في المباراة التي ستجمعهما، مساء اليوم /الأحد/، على ملعب صوفي، في افتتاح مباريات دور الـ٣٢ ببطولة كأس العالم لكرة، والمقامة في أمريكا وكندا والمكسيك حتي يوم ١٩ يوليو القادم.

وجاء تشكيل جنوب إفريقيا كالتالي…حراسة المرمى : رونوين ويليامز. خط الدفاع : خوليسو موادو وإيمي أوكون ومبكيزيلي موبكازي وأوبيري موديبا. خط الوسط: تيبوهو موكوينا وسيفوهيلو سيتهول وأوسين أبوليس وريليبوهيلي موفوكينج وثابيلو ماسيكو. خط الهجوم:إيفدينس ماكجوبا.

فيما جاء تشكيل كندا كالاتي: حراسة المرمى ماكسيم كريبو. خط الدفاع: أليستير جونستون ومويس بومبيتو وديريك كورنيليوس وريتشي لاريا. خط الوسط: تاجون بوكانان وستيفن أوستاكيو وناثان ساليبا وليام ميلر. خط الهجوم :تاني أولواسي وجوناثان ديفيد.

وكان منتخب جنوب إفريقيا تأهل لدور الـ٣٢ بعد أن تواجد في المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد ٤ نقاط، فيما احتل المنتخب الكندي المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد ٤ نقاط أيضا.