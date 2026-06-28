محمد فضل الله يعدد مكاسب المنتخب عقب التأهل لدور 32 بكأس العالم

عدد الدكتور محمد فضل الله المستشار الرياضي الاستراتيجي مكاسب منتخب مصر عقب التأهل لدور ال 32 من كأس العالم 2026.

وكتب عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "12 مكسباً للكرة المصرية بعد عبور دور المجموعات إلى الأدوار الإقصائية في كأس العالم ..

أولاً :- التأهل من دور المجموعة بهذا الأداء ( فوز وتعادلان ) أى بدون هزيمه يعمل علي رفع نقاط مصر في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم( FIFA ) االشهري بصورة مباشرة ، والشاهد هنا أن هذا التصنيف يحدد مستوى مصر في تصفيات البطولات القادمة سواء (كأس العالم ٢٠٣٠ ، أو كأس الأمم الأفريقيه) ومن ثم يمنح مصر تصدر رأس المجموعة المحتمل وجود المنتخب المصرى فيها في كلا البطولتين .

ثانياً :- نجاح منتخب مصر في دور المجموعات وظهوره بهذا الأداء القوي من المؤكد أنه سيرفع من قيمة الصورة الذهنية لكرة القدم المصرية أمام الجماهير والمستثمرين العرب والأفارقة، بصرف النظر عن أي مقياس رقمي مباشر.

ثالثًا:- زيادة قابلية التسويق التجاري لنجوم المنتخب المصرى ، والذين سوف يدخلون دائرة الاهتمام التسويقي العالمي خلال البطولة، مما يرفع القيمة التجارية لعقود الصورة والرعاية الشخصية الخاصة بهم.

رابعاً :- كل دور إضافي يتأهل له المنتخب يضيف مبلغاً ثابتاً من جوائز الفيفا المالية للاتحاد المصري لكرة القدم، وهذا عائد تراكمي يزيد مع كل دور جديد ( اعتباراً من دور الـ٣٢ ، الـ١٦ ، وما بعده).

خامساً :- ارتفاع كبير في نسب المتابعة على القنوات المصرية المُتابعه تحليلياً لمباريات المنتخب المصرى ، مما يعمل علي رفع قيمة مساحات الإعلانات المصاحبة لمباريات المنتخب المصرى في البطولة بشكل مباشر.

سادسًا :- تنشيط حركة السياحة الرياضية المصرية لمشاهدة مباريات المنتخب المصري ، فحركة سفر الجماهير المصرية (أمريكا/كندا/المكسيك) لمتابعة المباريات تعمل علي تنشّيط قطاعي الطيران والسياحة المصريين المرتبطين بترتيب رحلات المشجعين.

سابعًا:- الأداء القوي لمنتخب مصر يفتح الباب لتفاوض الاتحاد المصرى لكرة القدم مع رعاة جدد ، وذلك برسوم رعاية أعلى، مُستفيداً من الظهور الإعلامي المكثف خلال البطولة.

ثامنا:- الأداء الجيد في المونديال يرفع القيمة السوقية للاعبين المحليين بالدورى المصرى لكرة القدم، وذلك أمام الأندية الأوروبية والخليجية، وهذا ينعكس لاحقاً على قيمة صفقات الإنتقال ومن ثم تستفيد منه أنديتهم الأصلية من نسب البيع.

تاسعًا:- ارتفاع الإهتمام بنجوم الدوري المصري لكرة القدم، والذين يمثلون قاعدة المنتخب ، مما يرفع من جاذبية الدوري المصرى لكرة القدم الممتاز نفسه أمام الرعاة والمشاهدين، دون أي علاقة بتصنيف الكاف القاري للأندية والذي يبقى منفصلاً تماماً ومرتبطاً بنتائج الأندية وليس المنتخب.

عاشرا :- تأهل المنتخب يعزز الثقل التمثيلي لمصر في اجتماعات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم( الكاف ) والاتحاد العربي لكرة القدم، ويدعم ترشيح كوادرها الفنية والتحكيمية لمواقع تنظيمية أو استشارية مستقبلاً.

حادي عشر :- زخم التأهل للأدوار الإقصائيه يرفع المبيعات الرسميه والمنتجات المرخصة باسم الاتحاد المصرى لكرة القدم، وهو عائد تجاري مباشر يزداد مع كل دور جديد يصله إليه المنتخب المصرى لكرة القدم.

ثاني عشر :- الأداء القوي يدعم سردية "الجاهزية الفنية والتنظيمية" التي يمكن للاتحاد المصري لكرة القدم استخدامها في أي ملف يتقدم من خلاله لاستضافة بطولات كرة قدم قارية أو دولية لاحقة.

كل التوفيق لمنتخب مصر وكرة القدم المصرية"