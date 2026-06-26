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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كهربا يستعرض لياقته البدنية في الجيم

كهربا
كهربا
ميرنا محمود

شارك اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، فيديو جديد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر محمود كهربا وهو يستعرض لياقته البدنيه بتمارين رياضية داخل الجيم، مما حاز الفيديو على إعجاب و تفاعل متابعيه.

وكان محمود كهربا، كشف عن تفاصيل مثيرة في مشواره الكروي بعد سلسلة من الأحداث المثيرة خلال انتقاله بين الزمالك والأهلي.

وقال كهربا، في تصريحاته: “حينما عدت من الاحتراف في سويسرا انضممت لإنبي وقدمت أداء مميز خلال تلك الفترة وبعدها بدأت العروض من الأهلي والزمالك”.

وأضاف: “رغم أنني أهلاوي لكن انتقلت للزمالك بسبب أزمة تخص أخي والمستشار مرتضى منصور أخبرني بأن الموضوع سينتهى حال الانضمام للزمالك، وبعد الانضمام للأبيض لم تنته الأزمة بل زادت”.

أول عقد لـ كهربا 
تحدث كهربا عن ذكريات أول عقد احترافي له وقال: “منذ الصغر ووالدي يوصلني للتدريب يوميا، وحينما وصلت لسن الـ16 ووقعت على أول عقد لي أعطيتهم كل القيمة التي حصلت عليها”.

وتابع: “سخرت حياتي لهم ودائما يساعدونني، أنا 32 سنة حاليا لكن بارجع لهم في أي حاجة في حياتي”.

كهربا محمود كهربا كهربا يستعرض لياقته محمود عبد المنعم كهربا

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