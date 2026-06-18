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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمود كهربا يستمتع بأجواء الصيف على متن يخت

كهربا
كهربا
يمنى عبد الظاهر

شارك محمود عبد المنعم كهربا جمهوره ومتابعيه أحدث ظهور له خلال إجازته الصيفية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام».

ونشر كهربا مجموعة من الصور ظهر خلالها على متن يخت وسط البحر، مستمتعًا بالأجواء الصيفية، وعلق على الصور قائلًا: «Summer feels» مصحوبة بعدد من الرموز التعبيرية التي تعبر عن أجواء البحر والصيف.

وحظيت الصور بتفاعل واسع من متابعيه، الذين حرصوا على الإشادة بإطلالته وتمنوا له قضاء إجازة سعيدة قبل العودة لاستئناف ارتباطاته الكروية.


كان محمود كهربا كشف عن تفاصيل مثيرة في مشواره الكروي بعد سلسلة من الأحداث المثيرة خلال انتقاله بين الزمالك والأهلي.

وقال كهربا، في تصريحاته: “حينما عدت من الاحتراف في سويسرا انضممت لإنبي وقدمت أداء مميز خلال تلك الفترة وبعدها بدأت العروض من الأهلي والزمالك”.

وأضاف: “رغم أنني أهلاوي لكن انتقلت للزمالك بسبب أزمة تخص أخي والمستشار مرتضى منصور أخبرني بأن الموضوع سينتهى حال الانضمام للزمالك، وبعد الانضمام للأبيض لم تنته الأزمة بل زادت”.

أول عقد لـ كهربا 
تحدث كهربا عن ذكريات أول عقد احترافي له وقال: “منذ الصغر ووالدي يوصلني للتدريب يوميا، وحينما وصلت لسن الـ16 ووقعت على أول عقد لي أعطيتهم كل القيمة التي حصلت عليها”.

وتابع: “سخرت حياتي لهم ودائما يساعدونني، أنا 32 سنة حاليا لكن بارجع لهم في أي حاجة في حياتي”.

محمود عبد المنعم كهربا إجازته الصيفية مجموعة من الصور عقد لـ كهربا للزمالك

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