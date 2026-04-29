الفاو: برامج خاصة لتعزيز التعاون الزراعي إقليميا في الظروف الراهنة

قال الدكتور مينا رزق، رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، إن الأزمات الزراعية أصبحت مترابطة بشكل أكبر من السابق، نتيجة تأثيرات تغير المناخ وندرة المياه واضطرابات سلاسل الإمداد، إلى جانب التحديات المرتبطة بالأسمدة والغذاء.

ولفت خلال مداخلة في برنامج "المراقب"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي أحمد بشتو، إلى أهمية تعزيز النماذج الزراعية المستدامة مثل الزراعة الدائرية وتحسين كفاءة استخدام المياه والأراضي، باعتبارها أدوات رئيسية لسد الفجوات الإنتاجية في عدد من الدول.

كما أكد أهمية التعاون الزراعي بين الدول، خاصة في إطار ما يُعرف بـ "التعاون جنوب–جنوب"، مشيرًا إلى أن بعض الدول تمتلك خبرات زراعية يمكن نقلها لدول أخرى ذات ظروف مشابهة، مع وجود تنسيق ثلاثي بين المنظمة والدول المانحة والمتلقية للخبرات.

وفيما يتعلق بدول الخليج، أوضح أن العديد منها يعتمد بشكل كبير على استيراد الغذاء، ما يجعل من الضروري تنويع مصادر الإمدادات الغذائية، وتطوير استراتيجيات لتعزيز الإنتاج المحلي والاستثمار الزراعي الخارجي، لضمان الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن بعض الدول، مثل السعودية، حققت تقدمًا كبيرًا في زيادة الإنتاج الزراعي وتطوير مشاريع زراعية خارج حدودها، ما يعكس إمكانية الاستفادة من الخبرات الناجحة وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي.