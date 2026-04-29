ديانا كرزون نجمة افتتاح "جرش 2026" تلتقي جمهور المهرجان مرتين

اختارت اللجنة العليا المنظمة لـ"مهرجان جرش للثقافة والفنون"، النجمة ديانا كرزون، لتكون نجمة حفل افتتاح المهرجان في دورته الأربعين، والذي يقام تحت الرعاية الملكية، مساء اليوم "الأربعاء"، على خشبة المسرح الشمالي في المدينة الأثرية في جرش.

يأتي اختيار ديانا كرزون، لما تحمله من تألق أردني ينثر إبداعه عربياً، فضلاً عن أغنياتها التي تعكس الهوية الحضارية وعراقة الفن الأردني، حيث سيعكس حفل افتتاح المهرجان خطاب الدولة الحضاري ورسالتها إلى العالم.

في سياق متصل، ستكون ديانا كرزون، النجمة الوحيدة من الفنانات الأردنيات والعربيات التي ستطل مرتين على جمهور "مهرجان جرش 2026"، بخلاف حضورها في حفل افتتاح المهرجان، حيث ستلتقي جمهورها الكبير للمرة الثانية، في حفل تحييه مساء يوم الخميس 30 يوليو، على خشبة المسرح الجنوبي في جرش.