قدمت قناة صدى البلد تقرير فيديو لمعرفة أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026.



وقال صاحب محل سمك بمنطقة زهراء المعادي إن سعر الجمبري بـ 550 جنيهًا، وأن سعر الفيليه قشر بياض بـ 600 جنيه، وأن سعر سمك الثعابين بـ 500 جنيه.



ولفت إلى أن سعر كيلو السمك البلطي بـ 100 جنيه، والبوري بـ 230 جنيهًا، وأن سمك الهامور موجود ويُعد من أشهر الأسماك في البحر الأحمر، وأنه يتم إعداده بأكثر من طريقة.



وأشار إلى أن الأسماك في الصيف تقل في العرض، وأن أسعار الأسماك في الصيف ترتفع، وقد تكون الارتفاعات بنسبة 20 إلى 30%، وأن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى حسب إيجار المكان.