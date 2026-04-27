البلطي من أول 70 جنيها للكيلو .. تراجع في أسعار الأسماك اليوم بالأسواق

شهدت أسعار الأسماك تراجع كبير خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث تراجع أسعار عدد كبير من الأصناف الأكثر تداولاً في الأسواق المصرية، وتصدر السمك البلطي والكابوريا مشهد التراجعات، إلى جانب تراجع أسعار أصناف أخرى.

تراجع سعر السمك البلطي

ووفقاً لآخر تحديث فقد جاءت أسعار الأسماك اليوم كالتالي:

سجل البلطي الممتاز تراجعاً طفيفاً ليصل متوسط سعره إلى 102.33 جنيه للكيلو،

بينما شهد البلطي الصغير انخفاضاً ليصل إلى 69.68 جنيه.

وتراجع سعر كيلو الوقار بنحو 56.78 جنيه ليصل إلى 250.42 جنيه،

كما سجلت الثعابين تراجعاً كبيراً بنحو 71.12 جنيه لتستقر عند 299.71 جنيه للكيلو.

وانخفض سعر كيلو الكابوريا بنحو 11.56 جنيه ليصل إلى 148.44 جنيه،

وتراجع السبيط ليسجل 351.59 جنيه.

كما شهدت أسماك موسى والقاروص والبربوني الممتاز تراجعات تراوحت ما بين 11 إلى 39 جنيهاً في الكيلو الواحد.

وتراجع أيضاً سعر قشر البياض الذي وصل سعره إلى 159.67 جنيه، والمكرونة الخليجي التي سجلت 124.25 جنيه.

زيادات طفيفة في المجمدات

وعلى الجانب الآخر، سجلت بعض الأصناف زيادة محدودة في الأسعار، تركزت أغلبها في الأسماك المجمدة وبعض أنواع الجمبري، حيث ارتفع سعر السردين المجمد ليصل إلى 123.33 جنيه بزيادة قدرها 14.71 جنيه،

كما شهد الماكريل المجمد زيادة طفيفة ليصل إلى 163.88 جنيه.

وسجل الجمبري الممتاز ارتفاعاً بنحو 11 جنيهاً ليصل إلى 457.74 جنيه،

بينما استقر الجمبري الوسط عند 346.58 جنيه بزيادة طفيفة لم تتجاوز 4 جنيهات.

وشهد البلطي الأسواني زيادة بسيطة ليصل إلى 97.14 جنيه،

بينما سجل فيليه البلطي ارتفاعاً بنحو 8 جنيهات ليصل إلى 181.25 جنيه للكيلو.