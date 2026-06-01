خفر السواحل الصيني يُسير دوريات أمنية بالمياه الواقعة شرق جزيرة تايوان

أعلن خفر السواحل الصيني أنه قام بدورية أمنية في المياه الواقعة شرق جزيرة تايوان الصينية اليوم الاثنين، ردا على إعلان اليابان والفلبين من جانب واحد بدء محادثات ترسيم الحدود البحرية في المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء شينخوا الصينية، عن المتحدث باسم خفر السواحل الصيني جيانج لو، قوله "إن هذه الخطوة من جانب اليابان والفلبين تُعد انتهاكا خطيرا لسيادة الصين الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية، وأن هذه الدورية كانت إجراء ضروريا لمواجهة ذلك".

وأضاف جيانج: "نحث اليابان والفلبين على الكف الفوري عن جميع الأعمال غير القانونية التي تُقوّض سيادة الصين وحقوقها ومصالحها".

وأكد المتحدث أن خفر السواحل الصيني سيواصل تعزيز سيطرته على المياه المعنية واتخاذ التدابير اللازمة لحماية سيادة الصين الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية.