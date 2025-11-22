قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة الإعلامية الكبيرة ميرفت سلامة بعد صراع مع السرطان
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي تعديل توقيتات التشغيل
تعليم القليوبية: إجازة فى 315 مدرسة خلال يومى انتخابات مجلس النواب
وزير الاستثمار: زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40,6 مليار دولار
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
محافظ الجيزة: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري
خلت من نجوم الأهلي.. ثنائي بيراميدز ضمن قائمة هدافي دوري الأبطال
نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يتوقع وصول السياحة في مصر إلى 20 مليون سائح بنهاية 2025
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
فن وثقافة

خالد تاج الدين يكشف كواليس أغنية مسلسل "٢ قهوة" بصوت هيثم شاكر

كواليس ٢ قهوة
كواليس ٢ قهوة
قسم الفن

أعرب الشاعر الغنائي خالد تاج الدين عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال الإيجابية التي حققتها أغنية "2 قهوة" بصوت النجم هيثم شاكر، والتي جاءت كتتر لمسلسل "2 قهوة"، المقرر عرض أولى حلقاته يوم 29 من شهر نوفمبر الجاري على قناة دى إم سى، مؤكداً أن النجاح كان مفاجأة للجميع.


وأوضح تاج الدين أن الأغنية تُعد أول تعاون يجمعه بهيثم شاكر، معبّراً عن اعتزازه بالعمل مع مجموعة من كبار صناع الموسيقى، وعلى رأسهم الملحن وليد سعد والموزع أحمد عادل.


وأضاف الشاعر أنه يحرص دائماً على تقديم أعمال تمسّ الجمهور وتلامس مشاعر الناس، مؤكداً أن هذا الخط هو ما يميّز اختياراته الفنية خلال مسيرته .


مسلسل 2 قهوة من بطولة الفنان أحمد فهمي والفنانة مرام علي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين، من بينهم مي القاضي، نانسي صلاح، محسن محيي الدين، إسماعيل فرغلي، حازم إيهاب، إيهاب فهمي، أحمد الشامي، هبة الأباصيري، وعمر رياض .

ومؤخرا لأول مرة له في عالم الغناء الشعبي، وضع الشاعر الغنائي خالد تاج الدين، كلمات أغنية «على حد علمي»، التي قدمها نجم الغناء الشعبي محمود الليثي، خلال الفترة الماضية، وتصدرت الأغنية محركات البحث.
وقال خالد تاج الدين، أنه سعيد بالتجربة الأولى له في كتابة الأغاني الشعبية، موضحًا أنه يحب محمود الليثي على المستوى الفني والشخصي، وسعيد بالتعاون الأول معه، ومتفاجئ بالصدى الكبير التي حققته الأغنية، خاصة لدى الشباب من طلبة الثانوية العامة، حيث تحتوي كلماتها على «على حد علمي، دول دخلوا علمي علشان دكاترة في بيع الناس، وانا صنت ادبي ومشيت بأدبي».
أغنية على حد علمي، كلمات خالد تاج الدين ألحان محمد عبد المنعم توزيع زيزو فاروق .
من الجدير بالذكر، أن خالد تاج الدين من أشهر مؤلفي وشعراء الأغاني في مصر والعالم العربي، حيث كتب أهم الأغاني في المشوار الفني لعدد من نجوم الغناء والطرب، منهم الهضبة عمرو دياب، جورج وسوف، حسين الجسمي، أصالة، نوال الزغبي، بهاء سلطان، نانسي عجرم، وغيرهم الكثير.

هيثم شاكر ٢ قهوة خالد تاج الدين

