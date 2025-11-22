خالد تاج الدين يكشف كواليس أغنية مسلسل "٢ قهوة" بصوت هيثم شاكر

أعرب الشاعر الغنائي خالد تاج الدين عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال الإيجابية التي حققتها أغنية "2 قهوة" بصوت النجم هيثم شاكر، والتي جاءت كتتر لمسلسل "2 قهوة"، المقرر عرض أولى حلقاته يوم 29 من شهر نوفمبر الجاري على قناة دى إم سى، مؤكداً أن النجاح كان مفاجأة للجميع.



وأوضح تاج الدين أن الأغنية تُعد أول تعاون يجمعه بهيثم شاكر، معبّراً عن اعتزازه بالعمل مع مجموعة من كبار صناع الموسيقى، وعلى رأسهم الملحن وليد سعد والموزع أحمد عادل.



وأضاف الشاعر أنه يحرص دائماً على تقديم أعمال تمسّ الجمهور وتلامس مشاعر الناس، مؤكداً أن هذا الخط هو ما يميّز اختياراته الفنية خلال مسيرته .



مسلسل 2 قهوة من بطولة الفنان أحمد فهمي والفنانة مرام علي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين، من بينهم مي القاضي، نانسي صلاح، محسن محيي الدين، إسماعيل فرغلي، حازم إيهاب، إيهاب فهمي، أحمد الشامي، هبة الأباصيري، وعمر رياض .

ومؤخرا لأول مرة له في عالم الغناء الشعبي، وضع الشاعر الغنائي خالد تاج الدين، كلمات أغنية «على حد علمي»، التي قدمها نجم الغناء الشعبي محمود الليثي، خلال الفترة الماضية، وتصدرت الأغنية محركات البحث.

وقال خالد تاج الدين، أنه سعيد بالتجربة الأولى له في كتابة الأغاني الشعبية، موضحًا أنه يحب محمود الليثي على المستوى الفني والشخصي، وسعيد بالتعاون الأول معه، ومتفاجئ بالصدى الكبير التي حققته الأغنية، خاصة لدى الشباب من طلبة الثانوية العامة، حيث تحتوي كلماتها على «على حد علمي، دول دخلوا علمي علشان دكاترة في بيع الناس، وانا صنت ادبي ومشيت بأدبي».

أغنية على حد علمي، كلمات خالد تاج الدين ألحان محمد عبد المنعم توزيع زيزو فاروق .

من الجدير بالذكر، أن خالد تاج الدين من أشهر مؤلفي وشعراء الأغاني في مصر والعالم العربي، حيث كتب أهم الأغاني في المشوار الفني لعدد من نجوم الغناء والطرب، منهم الهضبة عمرو دياب، جورج وسوف، حسين الجسمي، أصالة، نوال الزغبي، بهاء سلطان، نانسي عجرم، وغيرهم الكثير.