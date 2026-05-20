سبيكة ذهب 10 جرام بكام؟.. اعرف أسعار السبائك اليوم

يتابع المواطنون يومياً أسعار الذهب اليوم في مصر خاصة مع تغييرات أسعار الذهب بشكل لحظي، وقد ارتفعت عمليات البحث عن أسعار السبائك الذهب اليوم وسعر سبيكة 5جرام وسعر سبيكة 10 جرام باعتبارهما الأكثر تداولاً وانتشاراً، وسهولة شرائها وبيعها لمن يرغب في استثمار جزء من المال في الذهب، لتكون السبائك الذهب هي الخيار الأول.

أسعار السبائك الذهب اليوم الأربعاء

سجلت السبيكة وزن 100 جرام 793 ألفا و786 جنيها

بلغت السبيكة وزن 50 جراما 396 ألفا و993 جنيها

سجلت الأونصة وزن 31.1 جرام 246 ألفا و994 جنيها

سعر السبيكة وزن 10 جرامات 79 ألفا و448 جنيها

سعر السبيكة وزن 5 جرامات 39 ألفا و739 جنيها

سعر السبيكة وزن 2.5 جرام عند 19 ألفا و932 جنيها

سعر سبيكة BTC بالمصنعية لوزن 1 جرام

يبلغ سعر سبيكة BTC بالمصنعية لوزن 1 جرام حوالي 7,921 جنيهًا، وهو مرتبط بسعر الذهب عالميًا بالإضافة إلى تكاليف التصنيع.

سعر سبيكة BTC بالمصنعية لوزن 2.5 جرام

وصل سعر السبيكة لوزن 2.5 جرام إلى نحو 19,677 جنيهًا، مما يجعله خيارًا جيدًا للاستثمار المتوسط.

سعر سبيكة BTC بالمصنعية لوزن 5 جرامات

أما بالنسبة لسعر السبيكة وزن 5 جرامات، فقد بلغ حوالي 39,240 جنيهًا، وهو من الأوزان الأكثر طلبًا نظرًا لقيمته وسهولة تداوله.

ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء



جدد سعر الذهب في مصر صعوده للمرة الثانية على التوالي وبعد ساعات قلائل من بدء التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 20-5-2026.

وسجل سعر جرام الذهب صعودًا متوازنًا بقيمة ثابتة بلغت 10 جنيهات جديدة من بدء التعاملات، ليصل مجمل زيادته في ساعات لنحو 20 جنيها على الأقل.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر 7811 جنيها للشراء و 7754 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7160 جنيها للشراء و 7108 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6835 جنيها للشراء و6785 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5858 جنيها للشراء و 5815 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 54.68 ألف جنيه للشراء و 54.28 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4530 دولار للشراء و 4529 دولار للبيع.