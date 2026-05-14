إنريكي يثير التكهنات بشأن مستقبل باركولا.. وليفربول يترقب

أثار الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، الجدل حول مستقبل جناح الفريق برادلي باركولا، في ظل ارتباط اللاعب خلال الفترة الأخيرة بإمكانية الانتقال إلى ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويستعد ليفربول للدخول بقوة في سوق الانتقالات الصيفية، من أجل إعادة بناء الفريق بعد موسم مخيب للآمال لم ينجح خلاله في التتويج بأي بطولة، خاصة مع اقتراب رحيل النجم المصري محمد صلاح بنهاية الموسم الحالي.

ويأتي مركز الجناح ضمن أولويات إدارة “الريدز” لتدعيم الصفوف، حيث يضع النادي الإنجليزي عدة أسماء على طاولة التعاقدات، من أبرزها نجم باريس سان جيرمان برادلي باركولا.

وشهدت الفترة الأخيرة تراجعًا في معدل مشاركة باركولا مع الفريق الباريسي، وهو ما فتح باب التكهنات حول إمكانية رحيله، في ظل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته.

وزادت تصريحات لويس إنريكي من الغموض بشأن مستقبل اللاعب، بعدما قرر استبداله بين شوطي مواجهة باريس سان جيرمان أمام ستاد لينس في الدوري الفرنسي، والدفع بفيتينها بدلًا منه.

وعند سؤاله عن سبب التبديل المبكر، اكتفى إنريكي بتصريحات غامضة قال خلالها: “لا أستطيع قول أي شيء، لا توجد معلومات مهمة لكم، فكروا كما تشاؤون، أنا لا أشرح أي شيء، لكن الأمر واضح تمامًا”.

ورغم تمسك باريس سان جيرمان بباركولا باعتباره أحد العناصر المهمة في مشروع النادي المستقبلي، فإن التقارير تشير إلى إمكانية السماح برحيله حال تمسك اللاعب بخوض تجربة جديدة.

ولا يقتصر اهتمام الأندية بضم باركولا على ليفربول فقط، إذ يرتبط اسم اللاعب أيضًا بالانتقال إلى برشلونة خلال الفترة المقبلة.