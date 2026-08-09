مركز بلاط بالوادي الجديد.. جولة لمتابعة سير العمل بمحطة المياه الرئيسية

قام المهندس كامل ابراهيم نائب رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد، بمتابعة سير العمل بالمحطة الرئيسية لمياه الشرب والاطمئنان على آليات العمل وأجهزة التشغيل .

وأوضح إبراهيم أن الجولة تضمنت تفقد غرف الطلمبات ووحدات التنقية والفلترة، والتأكد من سلامتها الفنية، وانتظام ورديات العمل، والالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية.

وأضاف أنه تم الاطمئنان على انتظام ضخ المياه بكفاءة، ومراجعة خطط الصيانة الدورية، والتأكيد على الالتزام بمعايير الجودة والتشغيل القياسية، بما يضمن استمرارية الخدمة وتقديم أفضل مستوى ممكن للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات معالي الوزيرة حنان مجدي محافظ الوادى الجديد ووفق تعليمات السيد الأستاذ عمار منصور رئيس مركز ومدينة بلاط

وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.