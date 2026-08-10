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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

شاب يزعم تعرضه للاختطاف واحتجازه داخل صندوق سيارة نقل بالقليوبية ..ما القصة؟

الضحية
الضحية
إبراهيم الهواري

شهدت منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية واقعة خطف شاب بسبب مديونية على شقيقه تقدر بمليون جنيه ، وتمكن الشاب من ارسال موقعه لأقاربه ليتم إنقاذه.

شاب يزعم تعرضه للاختطاف واحتجازه داخل صندوق سيارة

كشفت الأجهزة  الأمنية في القليوبية عن  ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شاب يزعم تعرضه للاختطاف واحتجازه داخل صندوق سيارة نقل على يد عدد من الأشخاص بمنطقة شبرا الخيمة.

وبالفحص والتحريات، تبين أن الشاب ظهر في مقطع الفيديو مدعيًا اختطافه، كما أشار إلى أنه تمكن من إرسال موقعه الجغرافي «لوكيشن» إلى زوجة شقيقه، في محاولة للاستغاثة وتحديد مكانه.

تفاصيل الواقعة 

وكشفت التحريات أن الواقعة تعود إلى وجود مديونية على شقيق الشاب لصالح عدد من الأشخاص، تقدر قيمتها بنحو مليون جنيه، بموجب شيكات، وأن الأشخاص المتهمين في الواقعة قاموا باحتجاز الشاب على خلفية تلك المديونية.

وعقب تداول مقطع الفيديو، تحركت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتمكنت من تحديد ملابسات الواقعة وضبط المتهمين، وذلك عقب فحص الفيديو المتداول وإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وتواصل الأجهزة الأمنية استكمال الفحص والتحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة، فيما جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

واقعة خطف شاب يزعم تعرضه للاختطاف القليوبية شبرا الخيمة

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