محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.75% للعامة و75.38% للمهنية

اعتمد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، اليوم، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025-2026، حيث بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية العامة "نظامي ومنازل" 81.75%، فيما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية 75.38%، وذلك عقب انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

وهنأ محافظ أسيوط الطلاب الناجحين وأسرهم، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق، ومشيدًا بما بذلوه من جهد خلال امتحانات الدور الثاني، مؤكدًا أهمية مواصلة الاجتهاد والتحصيل العلمي لتحقيق مزيد من التفوق خلال المراحل التعليمية المقبلة.

كما وجه المحافظ رسالة إلى أولياء الأمور، داعيًا إلى مواصلة متابعة أبنائهم ودعمهم وتشجيعهم على الاستمرار في التفوق، مؤكدًا أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي قطاع التعليم اهتمامًا كبيرًا، وتعمل على تطوير منظومة التعليم والتوسع في إنشاء المدارس بمختلف أنواعها، بما يحقق تكافؤ الفرص أمام جميع الطلاب.

وأكد اللواء محمد علوان أن الارتقاء بالعملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة يمثلان ركيزة أساسية لبناء أجيال واعية وقادرة على مواجهة التحديات والمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها الدولة المصرية.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة "نظامي ومنازل" بلغ 20 ألفًا و791 طالبًا وطالبة، حضر منهم 18 ألفًا و902 طالب وطالبة، ونجح منهم 16 ألفًا و997 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 81.75%، فيما بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية المهنية 2749 طالبًا وطالبة، حضر منهم 1991 طالبًا وطالبة، ونجح منهم 1501 طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت 75.38%، بينما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 90%، حيث تقدم للامتحانات 13 طالبًا وطالبة، حضر منهم 10 طلاب، ونجح 9 طلاب، في حين بلغت نسبة النجاح بين طلاب الشهادة الإعدادية للمكفوفين 50%، حيث تقدم طالبان للامتحان، حضر أحدهما ونجح.