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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توزيع الكتب الدراسية على الادارات التعليمية والمدارس في أسيوط

توزيع الكتب الدراسية على الادارات التعليمية والمدارس بأسيوط
توزيع الكتب الدراسية على الادارات التعليمية والمدارس بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ،عن استمرار عمليات توزيع الكتب الدراسية على نقاط التوزيع بالادارات التعليمية والمدارس ،وذلك استعدادا للعام الدراسى الجديد لافتا إلى متابعته المستمرة  لتوزيع الكتب الدراسية وخاصة كتب المناهج المطورة وكتب التقييمات على جميع الإدارات التعليمية والمدارس وذلك تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى  واللواء محمد علوان محافظ أسيوط .

وأشار وكيل الوزارة - فى بيان صادر عن المركز الاعلامى بالمديرية - إلى أنه يتابع بصفة مستمرة وصول الكتب الدراسية إلى مخازن المديرية وتوزيعها بصفة مستمرة إلى نقاط التوزيع بالادارات وفقا للإحصاءات المتاحة بكل مدرسة وتحديثها بصفة مستمرة ، فضلا عن عمل حصر للزيادات فى الكتب وتجميعها فى المخزن الرئيسى للمديرية.

وأكد وكيل الوزارة ،أنه تم توفير كافة المناهج على الموقع الالكترونى للوزارة ،تسهيلا على ابنائنا الطلاب مع توفر كافة الاسطوانات التعليمية بمعامل الحاسب الالى مؤكدا على تسليم الكتب الدراسية للطلاب دون أى شرط أو قيد وعدم ربطها بالمصروفات المدرسية تنفيذا لتوجيهات الوزارة فى هذا الشأن ،لافتا الى متابعته المستمرة للمدارس والاطمئنان على تسليم الكتب الدراسية وكتب التقييمات للمدارس استعدادا لاستقبال العام الدراسى الجديد ،فضلا عن توجيه مديرى الإدارات التعليمية ومسؤولى التوريدات بالادارات التعليمية بسرعة نهو تسلم الكتب وتوزيعها على المدارس وفقا للتعليمات المنظمة لذلك.

أسيوط وزارة التربية والتعليم توزيع الكتب الدراسية الادارات التعليمية المدارس كتب المناهج المطورة محافظ أسيوط الاسطوانات التعليمية المصروفات المدرسية تسليم الكتب الدراسية

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