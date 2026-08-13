عبدالعاطي: نعتز بحفاوة الشعب التركي بمحمد صلاح.. ونسعى لتعزيز التعاون في التعليم والسياحة والثقافة

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن المباحثات مع الجانب التركي تناولت سبل تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والتدريب المهني وبناء القدرات، إلى جانب تفعيل آليات التعاون القائمة بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في مصر وتركيا.

فرص التعاون في قطاعات السياحة

وأضاف عبدالعاطي، خلال مؤتمر صحفي، أن الجانبين بحثا كذلك فرص التعاون في قطاعات السياحة والثقافة والآثار، انطلاقًا من امتلاك مصر وتركيا حضارات عريقة وإرثًا إنسانيًا فريدًا، يمكن أن يسهم في تعزيز مكانة البلدين كمقصدين سياحيين مهمين.

تعزيز السياحة البينية

وأوضح وزير الخارجية والهجرة أن المباحثات تطرقت أيضًا إلى أهمية تعزيز السياحة البينية بين البلدين، مشيرًا إلى أنها شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية، بما يعكس حجم الروابط والعلاقات التي تجمع الشعبين المصري والتركي.

وأشار عبدالعاطي إلى بحث سبل تطوير التعاون في عدد من المجالات الأخرى، من بينها الصحة والطيران المدني والشباب والرياضة، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام العلاقات الثنائية ويعزز التواصل بين البلدين.

عبدالعاطي: حفاوة الأتراك بمحمد صلاح أثرت في قلوبنا

وفي سياق متصل، أعرب وزير الخارجية والهجرة عن خالص امتنانه للشعب التركي، مشيدًا بحفاوة الاستقبال التي حظي بها النجم المصري محمد صلاح.

النجم محمد صلاح

وقال عبدالعاطي: «أود أن أعرب عن خالص الامتنان للشعب التركي العريق، للحفاوة التي قدمها والتي شهدناها جميعًا، حفاوة الاستقبال التي حظي بها النجم المصري الذي نعتز به، النجم محمد صلاح».

وأضاف أن هذا الاستقبال الحافل ترك أثرًا كبيرًا في نفوس المصريين، قائلًا إن ما شهدوه من حفاوة وتقدير للنجم المصري «أثر في قلوبنا جميعًا»، ويعكس عمق الروابط الشعبية والإنسانية التي تجمع بين الشعبين المصري والتركي.