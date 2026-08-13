وزير الخارجية: بحثت مع نظيري التركي تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والنقل بما يعزز الترابط الإقليمي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أنه بحث مع نظيره التركي تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والنقل بما يعزز الترابط الإقليمي.

وقال بدر عبد العاطي في كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، :" التعاون بين مصر وتركيا ركيزة أساسية للاستقرار والتعاون في المنطقة".

وتابع بدر عبد العاطي :" عقدت مع وزير خارجية تركيا مباحثات مثمرة واعربنا عن ثقتنا المشتركة في مواصلة التعاون الثنائي لتناميه عبر تضافر جهود الوزارات والمؤسسات المعنية بكلا البلدين ".

وتابع بدر عبد العاطي :" نعمل على تعزيز قنوات التواصل بين المؤسسات الحكومية في البلدين ووضع خطط عمل واضحة بجداول زمنية محددة بما يترجم الإرادة السياسية إلى مشروعات ملموسة ".

